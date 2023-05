“LONGEVITY & AGEING”: TARANTO SI RISVEGLIA, L’INVECCHIAMENTO UNA PRIORITÀ

L’appuntamento è in programma il prossimo 24 maggio online, tenuto da diversi Tarantini: Guido Putignano, Simone Bianco e Massimo Chiratti.

Supportato da SafesPro e Fondazione Taranto 25

Nucleate – organizzazione internazionale no profit attiva in ambito Bio-Entrepreneurship – in collaborazione con G-Gravity e la Fondazione E-Novation annunciano il convegno “Longevity & Ageing”, che si terrà mercoledì 24 maggio dalle 14:00 alle 19:00 online epresso la Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano.

L’evento sarà l’occasione per esplorare i temi correlati alla longevità (Longevity) e all’invecchiamento della popolazione (Ageing), sia dal punto di vista scientifico sia sotto il profilo etico e sociale, attraverso le voci e le esperienze dirette di esperti internazionali, per capire come il progresso tecnologico potrà contribuire non solo a migliorare le capacità umane, ma anche a sviluppare nuove cure e accrescere il benessere delle persone.

Infatti, stando ai dati Istat, l’Italia è tra i Paesi più longevi d’Europa, ma allo stesso tempo si colloca ai livelli più bassi, rispetto alla media europea, per le condizioni di salute degli over 75: circa un terzo di loro vive in una situazione di grave limitazione dell’autonomia e per un anziano su 10 ciò incide sia sulle attività quotidiane di cura personale sia sulla vita domestica.

“L’aumento dell’aspettativa di vita è una delle trasformazioni più rilevanti del nostro tempo, ma porta con sé una serie di cambiamenti socioeconomici da non sottovalutare. Discutere quali principi e valori guidano questa transizione è fondamentale per progettare una società in cui le persone potranno vivere non solo di più ma anche meglio” dichiara Guido Putignano, Tarantino e Managing Director, Nucleate Italy.

L’incontro organizzato da G-Gravity e Nucleate affronterà varie tematiche tra cui: l’impatto della longevità sul nostro sistema socioeconomico, gli studi in ambito Human Augmentation, gli ultimi sviluppi delle ricerche in merito al processo di invecchiamento e, infine, le opportunità offerte dai nuovi modelli terapeutici in relazione alla gestione delle malattie croniche.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali e un breve scambio sui temi indirizzati con il sottosegretario alla Sanità, Dott. Marcello Gemmato e con l’Onorevole Elena Bonetti e Massimo Lucidi, Presidente della Fondazione E-Novation.

SafesPro e la Fondazione Taranto 25, entrambe organizzazioni della terra ionica hanno partecipato attivamente all’evento

Il dibattito coinvolgerà divulgatori e professionisti internazionali provenienti dal mondo accademico, scientifico e tecnologico per supportare l’integrazione e la collaborazione tra discipline diverse. Tra gli speaker di rilievo interverranno:

Vittorio Sebastiano, Professore a Stanford University ed Head of Research a Turn Biotechnologies

Riccardo Sabatini, Chief Data Scientist Orionis Bioscience

Maria Laura Costantino, Professoressa Ordinaria del Politecnico di Milano ed Humanitas

Simone Bianco, Principal Investigator ad Altos (Tarantino)

Pierluigi Paracchi, CEO di Genenta Science Genenta Science (NASDAQ: GNTA)

Massimo Chiratti, CTO di Lenovo Italia (Tarantino)

Main Sponsor dell’iniziativa:

– Fondazione Istituto dei Ciechi

Solongevity Srl

– Vittoria Assicurazioni

come Main Partner Fondazione E-Novation e G-Gravity, mentre in qualità di Partner Lead The Future, SafesPro e Visionari. Tra i supporter della conferenza: Cluster Lombardo Scienze della Vita, Fondazione Taranto 25 e Foresight Institute.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/longevity-ageing-24-05-23-tickets-627348033857

