Lucio&Basta: grande successo di pubblico per il recital di Alessandro Basta

Ricavato devoluto al Centro di accoglienza notturna San Cataldo Vescovo gestito dalla Caritas

Teatro Fusco sold out ieri sera, 12 maggio, per il recital scritto, prodotto, diretto ed interpretato da Alessandro Basta, avvocato tarantino, noto per il suo impegno sociale in qualità di presidente dell’associazione Protezione Civile del Comune di Taranto, nonché per alcune importanti performance sportive nell’ambito delle ultramaratone nel deserto. Rinviato a causa di una brutta faringite dello stesso Basta, lo spettacolo, in programma alla fine dello scorso anno, e presentato ieri da Gianmarco Sansolino, giornalista di Antenna Sud, è andato in scena in un contesto di pubblico entusiasta che ha partecipato attivamente all’evento con cori che hanno accompagnato Basta e la cantante Martina Ventrella.

Un recital, patrocinato da Ordine Avvocati, Protezione Civile Comunale e Associazione Madonna delle Grazie, dedicato a Lucio Dalla, una sorta di sequel rispetto a quel Sordi&Basta che aveva già riscosso un significativo successo. Un alternanza di storia dell’artista bolognese, canzoni e balletti. A danzare due gruppi, Svetlana Ruggieri, autrice delle sue coreografie insieme a Alessandra Ulisse, e la scuola di ballo Performance. Particolarmente gradita l’ esecuzione di “attenti al Lupo” con il Coro Voci del Tempio diretto da Naomi Sardaro.

In avvio alcune premiazioni alle quali ha preso parte la presidentessa dell’ associazione Madonna Delle Grazie, nonché assessore comunale, Mary Luppino. Con la presenza sul palco di Don Nino Borsci e Rosanna Putzolu, rispettivamente direttore e coordinatrice della Caritas di Taranto (il ricavato della serata è stato devoluto al centro di accoglienza notturna San Cataldo Vescovo), sono stati premiati due alunni della scuola media Ugo De Carolis particolarmente meritevoli, Raffaele Ricciardi e Diletta Moro. Un premio “amicizia” è andato all’ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, sceso a Taranto da Napoli dove ora presta servizio, per assistere all’evento. (per la cronaca in sala anche amici di Basta provenienti da Verona). Premio per il volontariato concesso dall’ associazione Madonna delle Grazie alla Presidentessa della Croce Rossa prof.ssa Anna Fiore.

Due ore intense che sono trascorse in modo piacevole e con la partecipazione attiva del pubblico. Apprezzabile anche l’idea di dare giusta visibilità al gruppo di protezione civile, a cui Basta ha assegnato il compito di iniziare il recital in qualità di comparse, e che hanno saputo, anche in questa occasione, meritare il plauso della gente.