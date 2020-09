MArTA: domenica i “Percorsi ebraici”

In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, domenica 6 settembre il Museo propone una riflessione e dei percorsi su itinerari e approdi ebraici in Puglia.

Nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa tra il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, in collaborazione con l’Associazione Italia-Israele, sezione di Bari – Alexander Wiesel, siglato proprio il 6 settembre 2019, anche quest’anno il Museo aderisce agli eventi previsti per la “Giornata Europea della Cultura Ebraica 2020” sul tema “Percorsi ebraici”.

Domenica, alle ore 17:30, il MArTA ospiterà una conferenza dal titolo “Pietre, parole, fogli. Itinerari e approdi ebraici in Puglia. In cerca delle persone”, a cura del Prof. Fabrizio Lelli e della Prof.ssa Maria Pia Scaltrito.

“Anche quest’anno – dichiara la direttrice del MArTA Eva Degl’Innocenti – siamo felicissimi di partecipare alla Giornata Europea della Cultura Ebraica, evento annuale celebrato nell’Unione europea. Il tema dell’edizione 2020 “Percorsi ebraici” è un invito a conoscere gli itinerari storici, artistici, archeologici e culturali ebraici italiani. Al MArTA si parlerà di itinerari e approdi ebraici in Puglia, una regione molto ricca di cultura ebraica”.

La Giornata si svolge in oltre ottanta località in Italia, all’insegna della conoscenza e dell’approfondimento dell’ebraismo e dell’incontro tra culture. Il tema di quest’anno, “Percorsi ebraici”, stimola una riflessione sul viaggio, sia fisico che spirituale, raccontando gli itinerari dell’ebraismo italiano, interessantissimi, talvolta sorprendenti.

Oltre alla conferenza (vedi il programma qui di seguito), non mancheranno nello stesso giorno attività tematiche per tutti. Alle ore 16:30, una visita guidata tematica “Gli Ebrei a Taranto: storia e cultura materiale nelle collezioni del MARTA” (tariffa agevolata 5,00 euro a persona), mentre alle ore 17:30 si terrà un laboratorio didattico “Riscriviamo la storia, le stele ebraiche”, rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni (tariffa agevolata 5,00 euro a bambino).

Questo il programma della conferenza e le indicazioni per partecipare:

ore 17:00-17:30: ingresso partecipanti

ore 17:30 Saluti: dott.ssa Eva Degl’Innocenti (Direttore del MArTA), prof. Guido Regina (Presidente, Associazione Italia-Israele, sez. di Bari – Alexander Wiesel), dott.ssa Eugenia De Mattei Graubardt (Associazione Alexander Wiesel)

ore 17:30 -19:00: “Pietre, parole, fogli. Itinerari e approdi ebraici in Puglia. In cerca delle persone”, a cura del Prof. Fabrizio Lelli e della Prof.ssa Maria Pia Scaltrito.

Discussione

La conferenza si svolgerà nel Chiostro del Museo, con entrata da Corso Umberto. L’ingresso all’evento sarà gratuito, fino a un massimo di 70 persone, calcolate in base alle disposizioni in vigore presso questo Museo per il contenimento del contagio da COVID-19. La partecipazione sarà possibile esclusivamente previa prenotazione, che sarà a cura di questo Museo, ai seguenti recapiti: Tel. 099 4538639. Si raccomanda la massima puntualità.

Per partecipare alle attività tematiche, invece:

1) Acquistare i biglietti d’ingresso solo ed esclusivamente on line dal sito (clicca qui), nelle fasce orarie dedicate all’attività;

2) Prenotare la visita alla seguente email museo.taranto@novaapulia.it o al numero 099-4538639

3) Presentarsi in cassa per il pagamento della quota della visita guidata

La prenotazione è obbligatoria e le attività saranno erogate con un numero minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 15. Tutte le attività didattiche saranno erogate nel massimo rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da COVID-19. Per informazioni: Tel.: 099 4538639 e museo.taranto@novaapulia.it

Fonte: Ufficio stampa Museo Archeologico Nazionale di Taranto