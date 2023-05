Melucci: «Guardiamo a buone pratiche europee come nel caso di Brest

Convinti che il nostro futuro sia fortemente connesso al mare»

Una delegazione del Comune di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, sta partecipando all’European Maritime Day 2023, che quest’anno si tiene a Brest, la città bretone gemellata da quasi sessant’anni con il capoluogo ionico.

I lavori odierni sono stati aperti dal commissario europeo per la Pesca e gli Affari Marittimi Virginijus Sinkevicius. E in prosecuzione dei panel tecnici riferibili a blue economy in generale, sostenibilità delle produzioni locali, sicurezza dei nostri mari, mobilità per vie d’acqua e innovazione connessa alla vita delle comunità costiere europee, il primo cittadino ionico incontrerà l’omologo di Brest Ville et Metropole Francois Cuillandre, per rafforzare gli antichi e importanti legami tra i sistemi culturali ed economici della terra ionica e della Bretagna.

Per l’occasione il Comune di Taranto ha anche confermato che ospiterà una tappa italiana dell’EMD2023, in corrispondenza del Marina Militare Nastro Rosa Tour in riva allo Ionio il prossimo mese di luglio.

«Ancora una volta, dall’Europa giunge un messaggio chiaro e forte nella direzione della decarbonizzazione dei nostri modelli di sviluppo, di valorizzazione delle nostre filiere marittime, di sostegno finanziario ai progetti innovativi e resilienti in questo settore. Siamo lieti di aver dotato in questi anni il nostro territorio di piani e iniziative aderenti alle politiche e alle opportunità europee – ha dichiarato il sindaco di Taranto a margine della sessione di apertura dell’EMD2023 dal Parc des Expositions de Penfeld – e siamo lieti che Taranto stia compiendo un percorso di decisa consapevolezza riguardo alla risorsa mare. Ora, anche attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche in questi ambiti, dobbiamo sostenere e orientare le nostre imprese a investire sul mare: meno acciaio e più mare sarebbe uno spot perfetto per tutti i nostri sforzi. Desidero ringraziare i colleghi di Brest per questo significativo momento di network europeo».