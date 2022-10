Mezza maratona a Taranto: a fine settimana cambia la viabilità

Sosta e viabilità, ecco cosa cambia nel weekend



Domenica prossima, 23 ottobre, si terrà in città la “Taranto nel cuore half marathon 2022”, gara podistica sulla distanza di oltre 21 km che si svilupperà anche per le vie del Borgo.



Diverse variazioni riguarderanno sosta e viabilità già a partire da sabato 22 ottobre, fino alla fine della manifestazione prevista per il tardo pomeriggio di domenica.



Dalle 6 di sabato alle 18 di domenica non sarà consentita la sosta nella porzione sud di piazza Kennedy, divieto che a partire dalle 12 di sabato si estenderà anche alla porzione nord della piazza e a tutta via Roma.

Dalle 22 di sabato alle 18 di domenica, invece, l’interdizione alla sosta riguarderà integralmente o parzialmente le strade interessate dal percorso e dal villaggio atleti, come indicato anche dalla segnaletica verticale posizionata dal personale comunale. In particolare i divieti riguarderanno rampa Leonardo da Vinci, corso Due Mari, piazza Municipio, discesa Vasto (compresa la banchina), via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, piazza Castello Aragonese, via Matteotti, via Regina Margherita, via D’Aquino, corso Umberto I, via Giovinazzi, via Pitagora, via Cavour, via Di Palma, via Cugini, via Magnaghi, via Acton e via del Pizzone.

Dalle 7 alle 18 di domenica, infine, vi saranno delle temporanee interdizioni della circolazione veicolare lungo il percorso di gara.

