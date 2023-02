Osmairm, Fp Cgil – CislFp – UilFpl: si ponga fine alla condizione di iniquità contrattuale per i lavoratori

In data 6 febbraio u.s , si è tenuta l’Audizione in Terza Commissione Sanità avente come ordine del giorno: “La mancata applicazione del Contratto Nazionale del Lavoro AIOP-ARIS di Sanità Privata presso la Struttura Sanitaria OSMAIRM in Laterza (Ta), come giusta applicazione della DGR 1490 del 28/10/2022.”

A seguito del prolungarsi oltre ogni tempistica degli altri eventi in calendario presso l’ Aula Consigliare del palazzo del Consiglio Regionale, l’Assessore alla Sanità Rocco Palese ha abbandonato l’aula per altri impegni istituzionali e considerando l’importanza degli argomenti trattati, le Organizzazioni Sindacali di FP CGIL, CISLFP E UILFPL, in tale circostanza hanno ritenuto indispensabile riaggiornare la seduta , chiedendo al Presidente della Terza Commissione di inserire a Verbale che a seguito della necessaria presenza delle Istituzioni politiche al tavolo della Commissione, propedeutiche a dirimere la vertenza in oggetto, si rinvia la seduta ad altra data che è stata prontamente calendarizzata per il 20 febbraio prossimo alle ore 12.00.

In considerazione di ciò, le OO.SS attraverso i Segretari Cosimo Sardelli ( Fp Cgil) Flavia Ciraci ( CISL FP ) e Giovanni Maldarizzi ( UIL FPL) auspicano che quanto prima, le Istituzioni politiche pongano fine ad una condizione di iniquità contrattuale che da troppi anni persiste all’interno di OSMAIRM. Questi lavoratori da tempo subiscono un intollerabile dumping contrattuale ed una incomprensibile discriminazione sociale rispetto ad altri lavoratori afferenti al settore della sanità privata, cui negli anni si sono compressi salari, tutele e diritti.

La Delibera Regionale 1490, finalmente ha presupposto come elemento imprescindibile l’applicazione del CCNL AIOP-ARIS, stabilendo che l’applicazione del suddetto contratto costituisca requisito ulteriore di accreditamento. Pertanto le Organizzazioni Sindacali sono oggi a chiedere integrazioni ed ulteriori indirizzi applicativi della Delibera, oggetto della vertenza in atto.

Segretari Cosimo Sardelli ( Fp Cgil)

Flavia Ciraci ( CISL FP )

Giovanni Maldarizzi ( UIL FPL)