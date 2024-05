Primo incontro fra l’amministratore Sanitaservice e i sindacati

Nell’agenda di Pulito c’è l’erogazione del premio Covid e una serie di assunzioni per completare l’organico del 118

Messina (Fials Taranto): “Positiva la volontà di Pulito di voler riorganizzazione la società, perché consentirà di equipararla alle altre Sanitaservice della Puglia”

TARANTO – Si è insediato poco più di un mese fa, ma ha già le idee chiare il nuovo amministratore della Sanitaservice di Taranto, Pino Pulito, su come procedere e su quale strada dovrà viaggiare la “sua” azienda. Una strada che stamane Pulito ha voluto illustrare nel suo primo incontro con i sindacati. Due ore di confronto, avvolto da un clima sereno, all’interno del quale sono state affrontate alcune delle numerose tematiche che la precedente gestione aveva lasciato irrisolte. Parliamo, quindi, fondamentalmente della premialità Covid e delle assunzioni.

Per quanto riguarda il premio Covid, Pulito ha garantito che già dalla prossima settimana trasmetterà alla Asl gli elenchi dei lavoratori aventi diritto, ovvero quelli che hanno lavorato durante la pandemia.

Mentre sul tema assunzioni, l’amministratore è intenzionato a fare un primo passo in avanti con l’assunzione di 17 ausiliari/pulitori, gia vincitori di un concorso del 2021, ma per i quali poi la Regione Puglia ne aveva bloccato l’assunzione a causa del piano di rientro. Seconda tappa invece riguarderà il completamento dell’organico dei soccorritori e degli autisti/soccorritori del 118, assunti in Sanitaservice con l’internalizzazione avvenuta a maggio 2023 (nella quale erano previste 384 unità). Ma, come ben noto, attualmente all’appello mancano 40 unità, per le quali l’amministratore di Sanitaservice ha dichiarato di voler procedere in tempi brevi con l’indizione di un avviso pubblico.

Nella foto l’amministratore della Sanitaservice di Taranto, Pino Pulito

“Finalmente – commenta il segretario della Fials Taranto, Emiliano Messina al margine dell’incontro – dopo anni abbiamo un amministratore della Sanitaservice che può operare nel pieno dei suoi poteri. Positivo il primo incontro, in cui si è dato inizio alla definizione per risolvere il problema dell’erogazione della premialità Covid. Poi si procederà a breve (dopo le visite mediche), all’assunzione dei 17 pulitori e si procederà ad avviare in tempi rapidi al concorso per il 118.

Nella foto il segretario generale della Fials Taranto, Emiliano Messina

Positiva la volontà – conclude il numero uno della Fials Taranto – di procedere a una riorganizzazione della Sanitaservice, perché consentirà a questa società di ritornare ai livelli iniziali ed equipararli alle altre Sanitaservice della Puglia”.