PTHM: numerose iniziative di solidarietà per Natale

Solidarietà e cultura sono i principali obiettivi statutari del PTHM (Prioratus Templi Hierosolimitani Mikaelis), un’organizzazione laica, diretta dal dott. Raffaele Sepe (foto), che si ispira nei principi cristiani ai cavalieri templari. Molte le iniziative che, anche in tempo di lockdown, sono state intraprese per sostenere le fasce più deboli della società.

Il Priore dott. Raffaele Sepe

Dal Nord al Sud, passando dal Centro, per arrivare nell’Isola, si moltiplicano le iniziative di solidarietà delle varie Commende e Precettorie per Natale.

Di seguito si segnalano i seguenti recenti eventi:

-Commenda Nostra Signora di Costantinopoli (Taranto): consegna derrate alimentari parrocchia di Lama Taranto e Comune di Pulsano (Taranto) assessorato Welfare; presenti Nob.mo Fr.llo Francesco Ruggieri (Gran Araldo), Nob.mo Fr.llo Gennaro Forconi (Balivo di Puglia), Nob.le Fr.llo Vito Lumaco (Commendatore Balivato Puglia), Nob.le Fr.llo Umberto Amandonico (Commenda Nostra Signora di Costantinopoli) , Nob.li Dame Uff. Barbara Lecce e Ivelise Murianni e Nob.le FR.llo Uff. Patrizio Angelini (Commenda Nostra Signora di Costantinopoli).

Consegna derrate alimentari all’ assessore Marika Mandorino Pulsano (Taranto)

Consegna derrate alimentari Parrocchia Lama (Taranto) – Don Luigi

-Come preannunciato, in data 12/12/2020 in Lecce, presso la Chiesa Santa Maria della Porta alla presenza di Don Nicola, la Precettoria di Squinzano, retta dal Nob.le Fr.llo Ezio Renna, ha provveduto ad un atto di solidarietà da disporre verso i bisognosi.

Donazione Parrocchia Santa Maria della Porta Lecce

-A Padre Luca Sciarelli del Convento di Santa Lucia alla Castellina(Sesto Fiorentino FI) la Commenda Armand de Perigord retta dal Nob.le Fr.llo Massimo Sciortino e il Balivo di Toscana Nob.mo Fr.llo Lorenzo Giolli hanno donato di 200 mascherine.

Donazione mascherine Convento di Santa Lucia alla Castellina(Sesto Fiorentino FI)

– La Commenda Nostra Signora di Jesse, Catania, per opera del Commendatore Nob.le Fr.llo Giuseppe Leone, ha concluso un accordo di collaborazione con la Parrocchia San Francesco de Paoli, sita nell’omonima piazza di Catania, retta da Padre Giuseppe.

Incontro Catania

Sono in corso di organizzazione nuove iniziative di beneficenza a cura del Balivato del Lazio con la Commenda di Cassino e delle Commende di Manduria, Sava, Avetrana (Taranto) con la Precettoria di Squinzano (Lecce).