Puglia, Emiliano: Scuola, nessun cambiamento da domani

Nota del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano

La nuova ordinanza che sto per emanare rinnova le disposizioni attualmente in vigore: le scuole del ciclo primario elementari e medie devono garantire non solo le attività didattiche in presenza ma anche in DID, didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente.

L’organizzazione della didattica a distanza è prevista dalle Linee Guida del Piano Scuola del Miur di giugno 2020.

Potrò emanare l’ordinanza solo in serata, dopo la firma da parte del Presidente del Consiglio del nuovo DPCM.