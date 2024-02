Qual è il futuro dell’ospedale di Martina Franca?

Ospedale e servizi sanitari del territorio, incontro fra amministrazione comunale, Regione e Asl

MARTINA FRANCA (TA) – Il sindaco Gianfranco Palmisano, la III commissione consiliare Sanità e Servizi Sociali e altri esponenti dell’amministrazione comunale, hanno incontrato i vertici dell’Asl per un confronto sull’ospedale e sulle strutture sanitarie di Martina per discutere alcune tematiche riguardanti le esigenze del territorio e la necessità di rendere i servizi sanitari sempre più efficienti.

L’incontro si è tenuto su richiesta della III commissione a seguito della seduta monotematica del consiglio comunale sulla Sanità di gennaio dello scorso anno e di una delibera approvata all’unanimità nella quale si ponevano all’Asl alcune questioni relative ai tempi di attesa, gli accessi al pronto soccorso, chiusura di alcuni reparti, mancata apertura di altri, telemedicina e realizzazione del nuovo distretto e casa di comunità.

Da quanto hanno fatto sapere i vertici Asl nel corso dell’incontro, per i reparti chiusi Pediatria e Utic, si sta procedendo con l’assunzione di nuovo personale. Mentre la riapertura del reparto Rianimazione ha subito dei ritardi anche per mancanza di attrezzature e arredi ma è prossima l’attivazione in seguito all’assunzione delle figure necessarie, anestesisti e infermieri. Riguardo alla Pediatria, c’è la disponibilità dell’Università di Bari a “clinicizzare” il reparto collegamento che potrà garantire maggiore attrattività; inoltre sarà rivisto il piano assunzionale.

Per la Cardiologia c’è un nuovo primario e sono stati adottati ordini di servizio tesi a garantire un’attività stabile. Inoltre, altre carenze di personale saranno colmate in quanto è in corso una procedura concorsuale per specialisti ortopedici che vede la partecipazione di oltre 20 candidati. Per quanto riguarda la telemedicina è stato avviato con l’ARES un progetto di telemedicina rurale che riguarderà anche la città di Martina Franca oltre Laterza.

La strumentazione della diagnostica per immagini è stata rinnovata con fondi comunitari e vengono erogati servizi a tutto il comprensorio e oltre, rammentando che l’ospedale di Martina Franca è importante punto di riferimento anche per i comuni vicini delle provincie di Bari e Brindisi.

Il Pronto Soccorso, stando ai dati forniti dall’Asl, nell’anno 2023 ha registrato circa n. 4.000 accessi, di cui n.82 con codice rosso: l’80% degli accessi – che in gran parte giungono al P.S. in maniera autonoma anche dai comuni del circondario ( 10% prov. Bari e 15% prov. di Brindisi ) – è stato dimesso a domicilio, mentre agli altri ha fatto seguito un ricovero soprattutto in Medicina, Ginecologia e Cardiologia.

All’incontro, per l’Asl Taranto, erano presenti il direttore generale Gregorio Colacicco, il responsabile della gestione delle Procedure tecnico-amministrative per la realizzazione delle nuove opere dell’Asl Tommaso Carrera, il direttore sanitario Sante Minerba, il direttore amministrativo Vito Santoro, per il distretto sociosanitario TA 5 la dirigente Saveria Esposito e per il presidio ospedaliero Valle d’Itria Marco Savito.

Insieme al sindaco hanno partecipato i consiglieri comunali componenti della III commissione consiliare Sanità e Servizi Sociali Paolo Vinci, Annunziata Schiavone, Angelita Salamina, Fabio Chiarelli e Mina Fumarulo, l’assessore ai Servizi Sociali Angelo Gianfrate, i consiglieri comunali Grazia Lillo, Valentina Lenoci e Gianfranco Castellana, la Dirigente del V Settore Servizi alla Persona Donata Vitale e la segretaria della III Commissione, Concetta Amico. Per la Regione Puglia ha partecipato l’assessore Donato Pentassuglia.