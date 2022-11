Ricettività extra alberghiera: Confcommercio punta sulla formazione

Migliorare il bagaglio delle proprie conoscenze, prendere visione di nuove prospettive, rivedere i processi aziendali, promuovere l’immagine della propria attività, attraverso brevi percorsi formativi che Confcommercio Taranto riserverà agli imprenditori della ospitalità extra alberghiera e del turismo in genere.

“Una delle motivazioni che ci hanno indotti – spiega il presidente di Federalberghi Extra, Cosimo Miola- a programmare un percorso formativo, che sarà articolato in step, per gli imprenditori del settore ricettivo extra alberghiero, è fornire strumenti per migliorre le conoscenze e le competenze degli operatori del settore, affinchè l’offerta turistico-ricettiva extra alberghiera del territorio provinciale sia sempre più qualificata e professionale. Purtroppo, l’esigenza di integrare il reddito da parte di soggetti di fasce economicamente deboli ha favorito in questi anni il proliferare di forme di accoglienza di scarsa qualità se non addirittura abusive, con grave pregiudizio per l’immagine dell’offerta turistico-ricettiva non alberghiera. Noi vogliamo contrastare questo fenomeno non solo attraverso la azione di controllo da parte degli organi preposti, ma anche attraverso la divulgazione della cultura dell’accoglienza. Iniziamo pertanto, con un seminario finalizzato a migliorare le competenze digitali degli operatori, aperto anche ai non soci, continuiremo con altri incontri sull’avvio di impresa, e sul servizio di accoglienza”.

Il primo appuntamento in programma: il 9 e il 10 novembre prossimi, due incontri seminariali riservati alle attività ricettive dell’ospitalità extra alberghiera (B&B, case vacanze, residenze storiche, affittacamere etc)

Il seminario sarà erogato in modalità GRATUITA alle imprese associate a Confcommercio Taranto; per le imprese non associate il costo è di 50 € +IVA.

Gli incontri si terranno presso la sede Confcommercio (v.le Magna Grecia 119), dalle ore 14.45 alle 16.30.

Le imprenditori incontreranno il digital marketer Fabio Bax, esperto nella comunicazione aziendale via web e nella attivazione e moderazione di social comunity; un’occasione per conoscere più da vicino i vantaggi e le opportunità del digital marketing applicato alle strutture ricettive extra alberghiere.

Per iscrizioni

Entro il 7 novembre inviare e-mail a: rusciano@confcommerciotaranto.it;

indicare nome e cognome dell’interessato, e recapito telefonico; specificare inoltre se l’ impresa è associata a Confcommercio Taranto, ed in tal caso indicare la ragione sociale della impresa.