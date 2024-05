Sabato 11 maggio incontro con l’autore alla Safespro di Taranto

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SHOWING TIME: CONTINUOUS PICTORIAL NARRATIVE AND THE ADAM AND EVE STORY”

Vincitore del premio “Wolfang Metzger” 2024

SABATO 11 MAGGIO 2024 ORE 11:00 – VIA ANFITEATRO 5

Sabato 11 maggio p.v. dalle ore 11:00 nella sede della Safespro APS-ETS, in via Anfiteatro 5 a Taranto, sarà presentato il libro “SHOWING TIME: CONTINUOUS PICTORIAL NARRATIVE AND THE ADAM AND EVE STORY” di cui si trasmette una breve introduzione. Segue profili dei relatori.

Introdurrà l’incontro, coordinato dal dott. Francesco Ruggieri, il direttore della Safespro avv. Domenica Leone.

Evento aperto al pubblico.

Il volume è dedicato alla memoria di Alberto Argenton, docente di psicologia generale nell’Università di Padova, ma anche artista, scomparso prematuramente. Gli autori riprendono e sviluppano i suoi studi focalizzati sulle strategie percettive utilizzate dagli artisti per rappresentare il tempo nelle immagini pittoriche che sono in effetti statiche. L’interrogativo è, in breve: come fa un artista a narrare una storia che ha progressione temporale sulla base di una immagine statica, costituita da elementi segnici spaziali?

Partendo dalle teorie sulla psicologia della forma, una corrente sviluppatasi in Germania all’inizio del Novecento e poi diffusasi anche nelle Università italiane, soprattutto a Trieste e Padova, gli autori del libro analizzano un ampio repertorio di opere di narrazione continua (1000 opere) – realizzate dal III al XVII secolo, contenute in singole immagini e appartenenti a 123 repertori tematici – approfondendo la questione delle strategie rappresentative in un gruppo di 100 opere che narrano la storia di Adamo ed Eva.

Malgrado il volume tratti un tema abbastanza complesso, maggiormente adatto a esperti del settore, il linguaggio con cui è stato scritto e l’esposizione sempre fluida, insieme ad una avvincente trattazione lo rende comprensibile anche ai non esperti.

Francesco Bellino

Professore ordinario di Filosofia morale, Etica della comunicazione e Bioetica presso l’Università di Bari e direttore dell’Istituto di Filosofia e del Dipartimento di Bioetica, insegna attualmente Etica dell’impresa presso l’Università LUM. Promotore del primo corso universitario di Bioetica, ha fondato e diretto il Dipartimento di Bioetica. Visiting professor presso l’Università Complutense di Madrid e l’Università di Torun, ha vinto vari premi per la sua ricerca e ha pubblicato volumi tradotti anche in varie lingue.

Santo Di Nuovo

Professore emerito di psicologia generale presso l’Università di Catania, ha condotto ricerche in vari ambiti della psicologia e ha svolto vari incarichi istituzionali in qualità di Preside, direttore e pro-rettore vicario presso l’Università di Catania e l’Università Kore di Enna. È stato presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catania e per due mandati presidente della Associazione italiana di Psicologia. È autore di numerosi libri e di oltre 400 pubblicazioni in Italia e all’estero.

Massimo Frateschi

Psicologo e psicoterapeuta ad orientamento psicodinamico, è direttore dell’Associazione Italiana di Evoluzione e Psicoevoluzione, un centro di formazione e di ricerche interdisciplinari. Ha condotto studi nell’università di Padova e presso la Jolly University, San Diego, Californiano. È autore di vari volumi in cui unisce i principali nodi tematici freudiani e postfreudiani con i principi gestaltici.

Maria Sinatra

Professore ordinario di Psicologia generale presso l’Università di Bari, è attualmente direttore dell’Istituto del Design di Matera. Ha svolto vari incarichi istituzionali in qualità di delegata del Rettore e presidente di Corsi di Laurea. È stata visiting professor in Germania e in Albania. È autrice di oltre 350 articoli pubblicati su riviste

Foto copertina di Karen .t da Pixabay