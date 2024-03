Salone dello studente: tutto pronto per la sua prima volta a Taranto

L’ 8 e 9 aprile negli spazi del Centro Commerciale Porte dello Jonio nhood

Presentato a Palazzo di Città il Salone dello Studente che si svolgerà per la prima volta a Taranto nei giorni 8 e 9 aprile negli ampi spazi del Centro Commerciale Porte dello Jonio nhood.

Frutto di un lavoro di squadra che ha visto l’entusiastica partecipazione di diversi enti, associazioni, università, centri di formazione, forze armate.

Ad organizzare l’evento il Centro Commerciale Porte dello Jonio nhood e il Dott. Elio Dalto per l’ APS FORMAMENTI, con il patrocinio del Comune di Taranto.

A presentare l’evento in conferenza stampa l’assessora Désirée PETROSILLO (Pubblica Istruzione, Università ed Edilizia Scolastica), il dott. Mauro Tatulli (direttore Porte dello Jonio), il dott. Elio Dalto (Formamenti) e il prof. Carmine Carlucci (Comitato per la Qualità lella Vita).

“Il Salone dello studente non è solo un luogo in cui gli studenti possono esplorare le varie possibilità di formazione carriera – è quanto ha segnalato Elio Dalto – ma è un punto d’incontro per condividere idee, ispirarsi reciprocamente e costruire ponti verso un futuro promettente. L’istruzione è la chiave per aprire porte inimmaginabili e il nostro evento si propone di fungere da catalizzatore per questo processo di scoperta. In un momento storico in cui le scelte formative e professionali sono sempre più complesse, il SALONE DELLO STUDENTE si pone come un faro, guidando gli studenti attraverso le diverse opportunità che il mondo del lavoro offre. Siamo determinati a creare un ambiente inclusivo, informativo e motivante, dove ogni giovane possa trovare la propria strada verso il successo”.

Il direttore del Centro Commerciale Porte dello Jonio nhood dott. Mauro Tatulli

Significativo l’impegno del Centro Commerciale, il cui direttore Mauro Tatulli ha evidenziato l’importanza di ascoltare il territorio e contribuire al suo sviluppo economico, sociale e culrurale: “Ospitare attività significative come questa presso Porte dello Jonio di Nhood è per noi motivo di grande soddisfazione, poiché ci avvicina sempre di più al cuore del territorio che ci impegniamo a sostenere ogni giorno. Le persone sono il fulcro di tutto ciò che facciamo.Il nostro obiettivo principale è generare un impatto positivo, offrendo ai nostri clienti l’opportunità di entrare in un luogo tradizionalmente dedicato allo shopping e trasformarlo in uno spazio dinamico in grado di generare valore per la comunità.”

“L’impegno dell’amministrazione Melucci -ci ha dichiarato l’assesora Petrosillo- è quello di rafforzare tutti i corsi di studi già presenti sul territorio e ampliare l’offerta formativa per offrire più opportunità ai ragazzi per restare nella propria città. L’anno accademico 2024/205 vedrà l’avvio a Taranto della facoltà di farmacia, che si aggiungi ai già numerosi corsi di studi presenti sul territorio. Molto spesso la scelta di università fuori sede nasce dalla mancanza di informazione; per questo il salone dello studente assume particolare importanza. In questi giorni sarà avviata la gara d’appalto per il restauro di palazzo Frisini che sarà destinato a studentato che potrà ospitare circa 80 studenti.”

Come sempre appassionato l’intervento del prof. Carlucci (CQV) da oltre 40 anni impegnato in ogni iniziativa di natura culturale, pioniere con il Consorzio Jonico Universitario della nascita a Taranto del Polo Universitario, che come ha ribadito deve trasformarsi in Università autonoma.

Il Salone dello Studente aprirà i battenti giorno 8 alle ore 10:00 e si svilupperà in 2 giornate.

Oltre agli stand espositivi (30) ci saranno anche incontri tematici ed una sessione gratuita di prove simulate per i test di accesso a medicina.

Questi gli espositori: