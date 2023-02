San Cataldo, Perrini(FdI) replica a Di Gregorio(PD)

riceviamo e pubblichiamo:

SAN CATALDO, PERRINI (FDI): IL CSX ED EMILIANO SONO COLPEVOLI DEI RITARDI E ORA PER IL CONSIGLIERE DI GREGORIO LA COLPA E’ DEL GOVERNO MELONI?

“Singolare la presa di posizione del collega consigliere del PD, Di Gregorio, che di fronte ai ritardi dolosi, commessi dal centrosinistra a guida Emiliano in questi anni, nella realizzazione del nuovo ospedale di Taranto e certificati nella Commissione Bilancio se la prende con il Governo Meloni in carica SOLO da 4 mesi.

“Il collega Di Gregorio stamattina appare come quel toro che dà del cornuto all’asino, ma voglio rassicurarlo: al Ministero si stanno controllando tutte le carte inviate dalla Regione Puglia in maniera attenta e puntuale. Ma sempre a Di Gregorio vorrei rivolgere una domanda: perché in questi anni non ha sollecitato i suoi governi Conte e Draghi? Fin dall’inizio si sapeva che mancavano i 105 milioni per il completamento, era un fatto risaputo che io per primo avevo più volte denunciato, inascoltato.

“Il progetto del San Cataldo, infatti, nasce male dall’inizio quando si stanzia un finanziamento che era del tutto evidente che non sarebbe stato sufficiente alla realizzazione, ma per tagliare nastri si! Da quel giorno sono passati 7 anni… e ora la colpa è del Governo Meloni che sta da 4 mesi??? Come direbbe Totò: ma mi faccia il piacere!”