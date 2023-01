Sport, alimentazione e integratori: ecco gli alleati per una menopausa felice

La menopausa è sempre stato un tabù: un momento di svolta nella vita della donna che segna la fine della sua gioventù e della sua capacità riproduttiva. La donna in menopausa o in premenopausa si trova di fronte a cambiamenti fisici molto evidenti, da imputare al drastico calo degli estrogeni. Diminuzione della densità ossea, aumento della massa grassa, specie nella zona addominale e contestuale assottigliamento della massa muscolare sono solo i segnali più evidenti.

Per fortuna, oggi, molte donne sanno che una dieta equilibrata, la pratica sportiva e l’assunzione di determinati integratori possono fare molto per contrastare i fastidiosi sintomi della menopausa. Lo sport riveste un ruolo fondamentale per due motivi: il primo è che mantiene la massa muscolare e la densità ossea, il secondo riguarda la produzione di endorfine che, a sua volta, contrasta il cortisolo, nemico di sonno e buon umore. Molto importante è scegliere i modi ed i tempi giusti per la pratica sportiva. Meglio una camminata veloce e intensiva, una pedalata oppure un allenamento con i pesi, piuttosto che una sessione cardio o una passeggiata lunga e lenta.

Un integratore per menopausa, poi, può essere un vero toccasana. Ecco perchè Vitavi, l’azienda italiana ormai conosciutissima e molto stimata per la scientificità e la qualità dei prodotti proposti, ha studiato una soluzione ad hoc per le donne in menopausa o premenopausa: è V/Essential Donna 45 +, un integratore che, grazie ad una formula a base di Vitamina B3, Folato e Magnesio dona energia fisica e mantiene le ossa in salute.

Attenzione, però, a non illudersi che un integratore sia la panacea di tutti i mali. Certo, quando è studiato per rispondere a necessità specifiche, permette di ottenere grandi risultati, ma i cambiamenti della menopausa richiedono una vera rivoluzione in molte abitudini quotidiane. La dieta, prima di tutto, va sempre controllata: con il rallentamento del metabolismo e l’alterazione dei meccanismi fame/sazietà, assicurarsi pasti sani, completi e bassi in grassi e zuccheri raffinati è di prioritaria importanza.

Anche assicurarsi il giusto riposo è importante, seppure il calo degli estrogeni, spesso, si rende responsabile di un cambiamento nella qualità del sonno della donna. Per conciliare, una buona routine serale e la pratica di discipline di rilassamento possono essere azioni molto preziose. Infine, per tenere alto l’umore, anch’esso minacciato dal calo degli estrogeni e dall’impatto psicologico che l’avvento della menopausa può portare con sé, è molto importante tenersi socialmente attive, uscendo spesso con le amiche per praticare sport insieme o scambiarsi consigli sugli integratori alimentari più utili.

Foto di Jill Wellington da Pixabay