Statale 172 e 172 ter, Perrini (FdI): Consegnata all’assessore Maurodinoia una petizione popolare

FIRMATA DA 1.200 CITTADINI PER SBLOCCARE IL CANTIERE CHE CREA FORTI DISAGI ALLA VIABILITA’

“Questa volta non è la ‘politica’, ma sono 1.200 cittadini a chiedere al presidente Emiliano e agli assessori alle Infrastrutture e ai Trasporti di mettere in atto ogni e opportuna azione per sbloccare i lavori sulla Strada Statale 172 (Tratto Taranto – Martina Franca) e 172 Dir (tratto Locorotondo – Fasano) per porre fine ai disagi che il cantiere fermo (in modo particolare su Martina Franca-Orimini-Taranto) sta provocando non solo ai cittadini e agli autotrasportatori, ma in modo particolare ai turisti che in questo periodo sono presenti in Puglia e nella bellissima Valle d’Itria.

“Per questo, insieme a Fratelli d’Italia di Martina Franca, mi sono fatto promotore di una petizione che ha raccolto 1.200 firme che oggi ho consegnato personalmente all’assessore ai Trasporti, Maurodinoia, ricordandole che la Strada Statale 172 e 172 dir è tra le più importanti arterie dell’intera Regione, sia per la viabilità, sia per il turismo che per l’economia nel suo complesso, in quanto collega Bari a Taranto, e viceversa, passando per Fasano, Locorotondo e Martina Franca, collegando quindi il mare Adriatico con lo Jonio – Considerato che il tratto Fasano – Locorotondo e Martina Franca – Taranto, direttrici particolarmente trafficate, sono oramai da anni interessate da lavori di manutenzione, regolarmente appaltati e avviati (realizzazione della doppia corsia, nel tratto che va da Taranto a Fasano, passando per Martina Franca). Purtroppo questi lavori oramai da diversi mesi sono inspiegabilmente fermi o proseguono a ritmi lentissimi senza che vi sia nessuna informazione in relazione al blocco o rallentamenti dei lavori provocando alla viabilità notevoli disagi.

“L’assessore Maurodinoia in mia presenza si è già attivata, ha telefonato ai tecnici che le hanno spiegato che c’erano stati problemi di natura idraulica, che richiedono lavori di riempimento che saranno fatti al più presto, sbloccando così la situazione. Io confido nelle sue parole e come sempre continuerò a vigilare