Taranto-FdI: atteggiamenti antidemocratici, ci appelliamo al Prefetto 

Come consiglieri d’opposizione ci appelliamo a sua Eccellenza il Prefetto affinché cessi al comune di Taranto il tentativo antidemocratico di impedire alle minoranze di poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo. E’ un paradosso che il sindaco Melucci scriva ai ministri del nuovo governo di centrodestra invitandoli a collaborare con la città a Roma quando qui a Taranto non ci viene neanche garantito il diritto di parlare in consiglio comunale.

E’ in corso infatti un azione complessiva di repressione delle minoranza in consiglio comunale che va dalla mancata iscrizione in consiglio comunale degli atti ispettivi depositati per impedirne la discussione pubblica, al diniego alle forze di opposizione dell’aula consiliare, luogo preposto alle iniziative dei gruppi politici, alla mancata comunicazione di attività dell’amministrazione in città di cui le minoranze vengono a conoscenza solo attraverso gli organi d’informazione dopo le consuete conferenze stampa del sindaco.

Infine ma non per ultima la continua assenza del sindaco nei consigli comunali quando vi sono provvedimenti da noi proposti per sottrarsi al confronto e per evitare di rispondere. Per queste ragioni siamo stati uditi dal Vice Prefetto e nei prossimi giorni incontreremo il Prefetto per denunciare questi atteggiamenti antidemocratici messi in campo dall’amministrazione comunale per impedirci di parlare e per negare il confronto democratico in consiglio comunale come se fossimo in una dittatura.

Giampaolo Vietri

Tiziana Toscano

Fratelli d’Italia