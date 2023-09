Taranto – Foggia: vittoria dei rossoblu guastata dall’incendio dello stadio

A fuoco al termine dell’incontro parte delle gradinate-curva

Festa guastata per il Taranto calcio , vittorioso in casa per 2 a 0 sul Foggia. Mentre era in corso la conferenza stampa di fine partita (sospesa anche a causa della mancanza di corrente elettrica) è scoppiato un incendio nei pressi della curva sud dello Jacovone. Probabili danni alla struttura di quella zona dello stadio. In corso di accertamento le cause. Molto probabilmente hanno preso fuoco materiali infiammabili ammassati nelle vicinanze. Cosa abbia innescato l’incendio è però da verificare.

I tifosi del Foggia, peraltro, sono giunti a Taranto quasi alla fine della gara per via di un incidente stradale che li ha bloccati a lungo sulla strada.

E’ bene non rubricare questo brutto evento come un incidente. Da un lato c’è da comprendere come mai ci fosse materiale infiammabile depositato in quella zona, dall’altro andare a fondo per comprendere come sia partito l’incendio ( un fumogeno?)

Siamo appena agli inizi del campionato, e se il buon giorno si vede dal mattino………

