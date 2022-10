 “TARANTO NEL CUORE” Gara Podistica XI edizione

CAMPIONATO REGIONALE FIDAL MEZZA MARATONA

valida come 2° TAPPA DEL CAMPIONATO REGIONALE “CORRIPUGLIA 2022”

Torna dopo due anni di stop causa Covid la “Taranto nel Cuore”, gara podistica organizzata dalla Asd Taranto Sportiva. L’appuntamento è per domenica 23 ottobre. La novità assoluta dell’edizione 2022 è la trasformazione della Taranto nel Cuore in “Half Marathon”. La gara passa da 10 km a 21.095 Km. La Fidal Regionale riconoscendo la validità del lavoro svolto negli anni dalla ASD Taranto Sportiva ha deciso di premiarla assegnandole il “Campionato Regionale di Mezza Maratona”, evento mai realizzato a Taranto. È stato studiato un percorso tecnico, abbastanza impegnativo, ma anche bello paesaggisticamente tutto questo grazie all’amministrazione comunale di Taranto e al Comando della Marina Militare che ha concesso l’ingresso in Arsenale per una buona parte del percorso che si sviluppa lungo le sue vie interne passando dal Museo della tecnica, che resterà aperto al pubblico anche nel pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00. La manifestazione sportiva è stata presentata nella mattinata di ieri nel cortile delle Porte dello Jonio alla presenza diSalvino Bozzardi, presidente Taranto Sportiva, Fabio De Bellis, direttore Taranto Sportiva nonché organizzatore della Taranto nel Cuore, Stefano Bianco, responsabile Master Fidal regionale, Luciano Ciussi, presidente provinciale Fidal, l’ammiraglio Pasquale De Candia, comandante Arsenale Militare Marittimo di Taranto, Gianni Azzaro, assessore allo Sport del comune di Taranto, per la Polizia Locale, Tina Accoti, commissario capo, Alessandro Basta, coordinatore Protezione Civile Comune di Taranto, che percorrerà l’interno percorso di ventuno chilometri spingendo Mattia Fortunato sulla sua carrozzella, e Pasquale Natuzzi per l’associazione Mister Sorriso.

Percorso Campionato Regionale FIDAL Mezza Maratona: la partenza è fissata alle ore 09,00 in via Roma direzione Corso Due Mari fino all’imbocco del Ponte Girevole, si prosegue verso la Scesa Vasto, impegnando il perimetro dell’isola di città vecchia in senso antiorario attraverso le vie Garibaldi, Cariati, Corso Vittorio Emanuele II per poi tornare su via Matteotti, via Margherita svoltando su via D’Aquino. Gli atleti imboccheranno la zona pedonale percorrendo via D’Aquino e via Di Palma fino alla porta principale dell’Arsenale Militare per poi imboccare Via Cugini, Via Magnaghi svoltando su via Acton proseguendo su via del Pizzone fino all’ingresso Arsenale porta levante. Il resto del circuito verrà sviluppato all’interno dell’Arsenale Militare fino all’ uscita Arsenale porta ponente salendo dalla Rampa Leonardo da Vinci. Si percorrerà quindi un secondo giro passando da via Roma, corso Due Mari, via Matteotti, via Margherita svoltando su via D’Aquino. Gli atleti imboccheranno la zona pedonale percorrendo via D’Aquino e via Di Palma fino alla porta principale dell’Arsenale Militare per poi imboccare via Cugini, via Magnaghi svoltando su via Acton proseguendo su via del Pizzone fino all’ingresso Arsenale porta levante. Il resto del circuito verrà sviluppato all’interno dell’Arsenale Militare fino all’ uscita Arsenale porta ponente salendo dalla Rampa Leonardo da Vinci svoltando su via Roma verso Corso Due Mari che si percorrerà fino a svoltare su Corso Umberto, via Ciro Giovinazzi, via Cavour e via Roma, dove gli atleti taglieranno il traguardo di 21.095 Km.

Percorso per tutti: gli atleti “liberi”, i non tesserati Fidal, partiranno alle ore 9.30 con un distacco di mezz’ora dai tesserati, percorrendo un circuito che coincide con quello degli atleti Fidal impegnando via Mignogna, da via D’Acquino a via Pitagora, e concluderanno la loro gara non competitiva di Km 4,6 tagliando il traguardo sotto l’arco posto su via Pitagora all’incrocio con Via Ciro Giovinazzi. Per le iscrizioni contattare la Taranto Sportiva ai seguenti numeri: 348.3739681 e 340.2474321oppure la New Sport al 388.3735805. È possibile anche recarsi presso lo stand allestito al Centro Commerciale Porte dello Jonio dal 15 al 22 ottobre. Costo dell’iscrizione per i non tesserati euro 10,00 per i tesserati euro 18,00. Medaglia celebrativa per tutti i finisher e pacco gara con maglia tecnica per tutti gli iscritti. Ristoro finale aperto a tutti: alla fine della gara gli atleti si dirigeranno presso i punti ristoro situati all’interno della Villa Peripato per poi proseguire la manifestazione su piazza Kennedy dove si terranno le premiazioni. La progettazione del percorso ed il posizionamento della base logistica sono stati concepiti in accordo con la Polizia Locale con l’obiettivo che questo evento potesse far conoscere scorci caratteristici della città con la partecipazione attiva della cittadinanza e delle attività commerciali causando il minor intralcio possibile alla circolazione stradale. Per questi motivi la base logistica è stata posizionata in modo decentrato rispetto alle vie principali in Piazza Kennedy ed il circuito è stato circoscritto ad una parte limitata della Città (come da indicazioni della Polizia Locale, Ufficio Traffico e KYMA Trasporti).

Iniziative Benefiche: infine, ma non per ultimo, la beneficienza. Ogni anno in occasione della “Taranto nel Cuore” parte del ricavato viene devoluto ad una associazione benefica, quest’anno la solidarietà va all’associazione “Mister Sorriso”.

Storia: La ASD Taranto sportiva viene fondata nel 2010 da un gruppo di amici che ha come promotore e fondatore Beppe Bucci. Da Lama, periferia di Taranto, si decide di creare una associazione che portasse avanti i principi fondamentali dello sport: amicizia, solidarietà e lealtà. Sono anni in cui Taranto era ricordata soprattutto per l’ILVA e i morti di cancro. Il fine principale è sempre stato quello di far conoscere la città per le sue bellezze. Per questi motivi la “Taranto nel Cuore” si è sempre snodata per le vie principali e più caratteristiche della città. Dopo i primi due anni in cui la gara si è svolta sul territorio di Lama, il successo dell’iniziativa e della ASD Taranto Sportiva che piazzandosi nei primi posti del campionato Regionale “Corripuglia”, ha portato la società ad organizzare una tappa del campionato, diritto che conquista ininterrottamente dal 2012, un anno speciale, nel quale una neonata Società si confronta per la prima volta con l’organizzazione complessa che comporta una gara di campionato all’interno della città. Sembrava impensabile poter attraversare le vie del centro cittadino e l’isola antica. Pur tra mille difficoltà, ma con caparbietà da parte degli organizzatori e la collaborazione dei vari enti comunali tra cui la Polizia Locale e l’ufficio traffico è stato possibile compiere un’impresa. La “Taranto nel Cuore” è cresciuta negli anni diventando un riferimento nell’ambito delle gare podistiche su strada. Dal 2016 la Taranto nel Cuore diventa gara nazionale con omologazione del percorso. Nel frattempo la gara si è trasformata in un vero e proprio evento con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e la sempre più attiva partecipazione della cittadinanza che si raduna lungo il percorso. Nel 2019 si festeggia la decima edizione con la partecipazione record di oltre 2.500 iscritti tra atleti Fidal e atleti non iscritti a società.