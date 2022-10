Taranto presente alla Maker Faire di Roma

Gli studenti dell’istituto “Pacinotti” di Taranto, Comes e il Comune di Taranto hanno partecipato alla Maker Faire di Roma 2022, decima edizione della più grande fiera dell’innovazione d’Italia, nonché una delle più grandi di Europa.



Lo stand espositivo, allestito proprio dagli studenti D’Onghia, Laforgia e Albano accompagnati dai professori Cito e Ingrosso, da Comes nella persona dell’It manager Massari e dal Comune di Taranto, ha l’obiettivo di promuovere il primo modello di bici elettrica alimentata a idrogeno, già presentata a Taranto in occasione della “Settimana europea della mobilità 2022”.

A portare il saluto del sindaco Rinaldo Melucci agli studenti presenti alla mostra è stato l’assessore alla Mobilità Sostenibile Mattia Giorno, che si è recato a Roma per l’occasione.



«È un onore per Taranto essere presente in uno degli eventi più importanti al mondo – ha dichiarato Giorno – per lo sviluppo di progetti tecnologi e dell’innovazione. Il “Pacinotti” e Comes sono due realtà d’eccellenza del territorio, ci congratuliamo con loro e siamo felici di poter essere a lavoro insieme per questo interessante progetto, che possa essere solo un inizio e un auspicio per i lavori futuri».



La fiera, che si svolge dal 7 al 9 ottobre, ha l’obiettivo di far conoscere tramite gli espositori presenti le migliori tecnologie prodotte nell’ultimo anno, avendo come obiettivo quello di sfruttare l’innovazione anche per connettere idee e persone.

