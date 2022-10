Turismo, Perrini (FdI): i treni FSE anche nei fine settimana

FAR VIAGGIARE I TURISTI DALLO IONIO ALLA VALLE D’ITRIA

“Se i treni (o i bus) in altri Paesi sono un importante veicolo per un turismo itinerante – vale a dire per quei turisti che arrivano in Puglia con l’aereo e non volendo noleggiare un’auto (visti anche i prezzi proibitivi) vorrebbero muoversi con i mezzi pubblici – non possono non viaggiare il fine settimana. E’ un’opportunità che un territorio come il Tarantino e la Valle d’Itria non possono perdere, specie in questo autunno dal clima quasi estivo.

Per questo nei prossimi giorni incontrer? gli assessori ai Trasporti, Maurodinoia, e al Turismo, Lopane, per sollecitarli a potenziare le corse e a istituirle il sabato e la domenica per fare in modo che i treni delle Ferrovie Sud Est che partono da Taranto (sul mar Ionio) possano fare fermate a Statte, Crispiano, Martina Franca e Locorotondo con fermate a tema (masserie, trulli, allevamenti) chiaramente organizzate in sinergia con le Proloco e Associazioni locali. Un viaggio oggi anche più sicuro visto che le tratte sono dotate di binari nuovi e di tecnologie all’avanguardia. Uno sforzo di ammodernamento che si è fatto anche grazie ai miei continui solleciti e pressioni. Ora mettiamoli a ‘frutto’ restituendo alle località anche un po’ di turismo.”