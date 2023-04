Tutto pronto per la 45^ Strataranto

Si svolgerà a Taranto domenica 23 aprile 2023. E’ il primo evento del “cartellone sportivo 2023”

Gara nazionale di 21,093 km abbinata al 25^ Campionato Nazionale Aeronautica Militare

Per la seconda volta la Strataranto entra nell’ Idroscalo Luigi Bologna in occasione del centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare.

600 gli iscritti ad oggi. Iscrizioni ancora aperte

Presentata nella sede della SVAM (Scuola Volontari Aeronautica Militare) di Taranto la 45^ edizione della Strataranto, organizzata dalla ASD Podistica Taras, con il patrocinio di Coni, Fidal, Comune di Taranto, Aeronautica Militare.

La gara Nazionale di corsa su strada competitiva, riservata agli atleti tesserati FIDAL, di km. 21,097, è valida anche come 25^ Campionato Nazionale Aeronautica Militare.

Presenti all’incontro con gli Organi di Informazione, l’assessore comunale allo Sport Gianni Azzaro, l’ assessore comunale alla Polizia Locale Cosimo Ciraci, accompagnato dal vice Comandante del Corpo Raffaele Maraglio e dal Capo Ufficio reparto mobile Commissario capo Annunziata Accoti, il Comandante SVAM Taranto Colonnello Claudio Castellano, il Presidente dell’ASD Podistica Taras prof. Francesco Buzzacchino, la vice presidente avv. Claudia Funiati, il consigliere regionale FIDAL Salvatore Lomartire, fondatore del sodalizio sportivo, il presidente del Comitato Provinciale FIDAL Luciano Ciussi, il delegato provinciale CONI dott. Michelangelo Giusti, il vice commissario reparto mobile della Polizia di Stato Gaudio Vincenzo Nicola, il referente provinciale di Sport e Salute Luca Balasco. Intervenuti anche lo sponsor tecnico (Macron-New Sport) Cosimo Murciano, Nico Pillinini che da anni accompagna la Strataranto con le sue vignette, il responsabile della società Lome Super Fruit Davide De Lisi, e per la FIDAS Dosni Gianmichele Mattiuzzo. L’Ing. Attilio Iannuzzi, presidente del comitato organizzatore, ha illustrato il percorso della gara, presenti i dirigenti della Podistica Taras Vito Spada e Fernando Mazzotta.

La “Mezza Maratona del Mediterraneo” si svolgerà DOMENICA 23 APRILE con start alle ore 9:00 da via D’Aquino nei pressi di piazza Garibaldi. (raduno atleti ore 07:30 piazza Maria Immacolata)

Il percorso, visualizzabile anche in 3D sul sito www.asdpodisticataras.it, si snoda lungo le principali vie del centro, interessando anche la Città Vecchia e la struttura militare SVAM.

L’arrivo è in piazza Maria Immacolata. Per garantire la sicurezza dei numerosi partecipanti che provengono da tutta Italia, sono previsti divieti di sosta e circolazione come indicato nella determina dirigenziale nr. 182 del 17 aprile 2023 (allegata).

Le iscrizioni, riservate agli atleti tesserati FIDAL o titolari di RUNCARD potranno essere effettuate esclusivamente con la procedura online sul sito www.icron.it tramite Paypal, Carte di credito o Bonifico SEPA con addebito diretto sul conto corrente. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 20 aprile alle ore 24:00. La quota di partecipazione è di 20 (venti) euro. Il regolamento completo è scaricabile dal sito www.asdpodisticataras.it,

Il disagio per gli abitanti interessati dal passaggio dei podisti, che durerà poche ore, è sicuramente compensato dal fatto che circa mille atleti e loro accompagnatori avranno modo di conoscere la città in un’ottica di promozione turistica del territorio.

Queste le dichiarazioni raccolte in conferenza stampa:

Assessore allo Sport del Comune di Taranto Gianni Azzaro:

“La 45^ Strataranto è il primo evento del cartellone sportivo del 2023; l’amministrazione, per venire incontro alle difficoltà che si incontrano per organizzare eventi di questa rilevanza, ha sperimentato per la prima volta la strada dell’avviso pubblico, predisposto a dicembre, per recepire tutte le istanze delle varie associazioni sportive. Siamo contenti che sia la Strataranto il primo evento per ciò che questa manifestazione rappresenta storicamente per Taranto. Questo percorso ci consente di disporre di un calendario di eventi evitando di rincorrere le singole manifestazioni. In questo caso l’amministrazione diventa co-organizzatore e offre una serie di servizi agli organizzatori per alleggerire i costi e garantire la migliore riuscita. Un modo per avvicinarsi al meglio ai Giochi del Mediterraneo e, come ci auguriamo alla candidatura di Taranto Città Europea dello Sport. Occasioni come la Strataranto e altri prossimi eventi rappresentano anche test per la macchina organizzativa.”

Assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci:

“Si tratta di un’iniziativa molto importante che promuove la nostra città; conosciamo la conformazione ad imbuto e tutte le problematiche che ne derivano; La Polizia Locale metterà in campo circa un centinaio di agenti che, con l’aiuto delle associazioni di Protezione Civile, assicurerà la sicurezza dei partecipanti gestendo al meglio anche la viabilità per incontrare le esigenze dei cittadini”.

Colonnello Claudio Castellano, comandante della SVAM Aeroscalo di Taranto:

“E’ la seconda volta che la Strataranto passa dall’ idroscalo Luigi Bologna, Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare, la prima volta nel 2015 in occasione della costituzione della fondazione dell’idroscalo; quest’anno invece cade nel centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare, due importanti date e per noi anche un modo per aprirci alla cittadinanza.”

Francesco Buzzacchino presidente della Podistica Taras:

“La Strataranto ha raggiunto la 45^ edizione elevando il suo livello sia in termini di quantità sia di qualità dei partecipanti. Ricordo che molti vincitori delle passate edizioni hanno poi raggiunto traguardi a livello internazionale come ad esempio Giacomo Leone, Rosalba Console, Ottaviano Andriani, oltre a diversi campioni di altre nazionalità”.

Salvatore Lomartire, fondatore della Podistica Taras e consigliere regionale Fidal:

“La Podistica Taras è sicuramente la più antica tra le associazioni sportive nell’ambito dell’atletica; siamo giunti alla 45^ edizione della Strataranto consolidando quella che è ormai un appuntamento fisso per la nostra città. Voglio ringraziare tutti coloro i quali, istituzioni, Forze dell’ordine, Protezione Civile, associazioni di volontariato, sponsor, organi di informazione, continuano a crederci e a collaborare.”

Claudia Funiati vice presidente Podistica Taras:

“Il podismo è uno sport democratico; si può cominciare già dalla tenera età fino ad età avanzata. È uno sport individuale ma allo stesso tempo crea aggregazione. Correre consente anche di spostarsi a tutti i livelli da quello locale a quello regionale, nazionale e anche internazionale. La Strataranto è ormai classificata come gara nazionale e vedrà a Taranto centinaia di atleti provenienti da tutta Italia, un modo per promuovere la nostra città”

Michelangelo Giusti delegato provinciale CONI

“Non è facile fare sport a Taranto anche se rispetto al recente passato si registrano passi in avanti anche grazie ad un nuovo approccio delle istituzioni locali. C’è da dire che la Strataranto, giunta ormai alla sua 45^ edizione, potrebbe raggiungere livelli più alti se ci fosse l’impegno corale delle istituzioni e di tutti i soggetti interessati per garantire il budget necessario a organizzare eventi come le stracittadine di Roma o di Milano per fare solo alcuni esempi. In 45 anni la Podistica Taras ha portato avanti con sacrificio e determinazione una bella manifestazione sportiva non facile da organizzare.”

Luciano Ciussi presidente Comitato provinciale Fidal Taranto:

“Quest’anno è un’edizione particolare, sia perché giunge alla sua 45 edizione un evento sportivo storico organizzato da una delle prime associazioni di atletica di Taranto, sia per la circostanza della ricorrenza del centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare. Un connubio molto importante che consente di organizzare eventi di grande livello. È una manifestazione molto impattante sulla città ma è anche molto importante per promuovere il territorio nel momento in cui giungono in città centinaia di atleti da tutta Italia”.

Come sempre molto schietto e chiaro il pensiero di Nico Pillinini, anche lui podista di vecchia data e autore delle vignette che ogni anno compaiono sui manifesti e quando possibile sulle magliette:

“Ho partecipato a tante gare in varie località; i tarentini sono persone strane, ovunque la gente in strada incita gli atleti, offre acqua, applaude. A Taranto purtroppo non è così; speriamo che si faccia davvero squadra e che tutta la città questa volta partecipi”.

Davide De Lisi Responsabile produzione Masseria Fruttirossi “Lome Super Fruit” che offrirà il ristoro finale:

“Masseria Fruttirossi sostiene la Strataranto perché l’attività fisica contribuisce a raggiungere il benessere psico-fisico, proprio come i nostri succhi Lome Super Fruit, pura spremuta di frutta senza zuccheri o conservanti aggiunti, come i nostri melagrane che coltiviamo con amore a Castellaneta Marina!”

L’organizzazione di eventi di così rilevanti dimensioni richiede un impegno economico ed operativo non indifferente che è possibile produrre solo grazie alle collaborazioni istituzionali, Corpo di Polizia Locale, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, Kyma Ambiente, Kyma Mobilità, e di sponsor privati.

Hanno offerto servizi e contributi:

Colimena la fabbrica del tonno

Ceffè Kenon l’oro di Napoli

Lome Super Fruit

Salina Urban Resort Hotel

Lorè

Fastweb

Salati

Macron (sponsor tecnico)

New Sport

Fidas Taranto – Dosni

Questo anno alla 45^ Strataranto – Half Marathon del Mediterraneo sarà presente lo staff di GOTsportPhoto a fotografare tutti gli atleti in gara, in più postazioni.

Alla fine della giornata di gara sarà possibile scaricare lee foto dal portale Endupix.net. Basterà un selfie in

assetto da gara (cappello e/o occhiali) per ricercarle Link selfie https://join.endu.net/pix/?editionId=77589

Ufficio stampa Podistica Taras

Dott. Francesco Ruggieri