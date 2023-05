Una domenica a “6 zampe” in centro con Dogs&Run

Dogs&Run è la passeggiata/corsa di beneficenza a “6 zampe” che si terrà, dalle 10 di domenica 7 maggio in piazza Maria Immacolata a Taranto.

È un’iniziativa senza fini di lucro, organizzata con il patrocinio del Comune di Taranto dalle associazioni Oipa Taranto e Agire Ora, a favore di tutti coloro che desiderano correre con il proprio cane, oppure per chi vuole semplicemente camminare in compagnia del proprio amico a quattro zampe.

Il programma prevede in piazza Maria Immacolata le iscrizioni alle 9 e il raduno dei partecipanti alle 9:30. Alle 10 sarà dato il via alla passeggiata/corsa che, con un percorso di circa 1,6 chilometri, si svilupperà in via D’Aquino, via Regina Margherita, lungomare Vittorio Emanuele III, piazza Ebalia e via Berardi, per concludersi in piazza Maria Immacolata.

Sono previsti un primo e un secondo premio, assegnati insindacabilmente dalla giuria formata da rappresentanti delle associazioni organizzatrici; tutti gli altri partecipanti arrivati al traguardo saranno considerati terzi “ex aequo” ricevendo un ricco “pacco gara” con tante sorprese all’interno.

Ospiti d’onore dell’evento benefico saranno alcuni cani del canile municipale che, accompagnati dagli operatori della cooperativa Kratos, parteciperanno alla passeggiata per vincere il premio più bello: una famiglia che si innamori di loro adottandoli per tutto il resto della loro vita.

Per partecipare all’evento bisogna sottoscrivere il modulo di adesione e il regolamento con relativa liberatoria, nonché versare la quota di iscrizione di 4 euro. Ogni cane iscritto riceverà un numero con pettorale. Le iscrizioni si possono effettuare nella tabaccheria Mario Ricchiuti, in via Di Palma, o direttamente sul posto la mattina dell’evento (info WhatsApp Stefania Bottiglia 3283385058 – Oipa Taranto e/o Minni Di Nucci 3288296162 – Agire Ora).