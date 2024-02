USB e Fials: “Giù le mani da Sanitaservice”

Le due sigle sindacali organizzano un’assemblea sindacale di tutti i lavoratori sotto il palazzo della Asl

E’ da circa un anno che assistiamo e denunciamo costantemente, il duro attacco nei confronti della Sanitaservice. Il blocco delle assunzioni non è altro che una strategia messa in campo per piegare il modello eccellente delle Sanitaservice, ormai in estremo affanno a causa della carenza di personale.Una manovra che a lungo andare ha comportato una serie di disservizi e ha costretto le lavoratrici e i lavoratori in forza nelle diverse strutture del territorio e negli uffici amministrativi a carichi di lavoro estenuanti, numerosi sacrifici senza alcun riconoscimento dei diritti. Tutto questo ha un fine unico e solo: agevolare il privato.Dopo lunghe battaglie, noi non possiamo permettere che tutto ciò accada perché sarebbe uno scacco alla dignità delle lavoratrici e dei lavoratori già esageratamente sfruttati in passato. Le Sanitaservice sono un bene prezioso conquistato con fatica, devono continuare ad esistere e noi le difenderemo con tutti i mezzi possibili.L’attuale situazione, ci ha più volte costretti a sottolineare cheNULLA E NESSUNO PUO’ SPECULARE SULLA PELLE E SULLE TASCHE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI.LA MISURA E’ COLMA ed è arrivato il momento di tornare in strada per rivendicare tutto ciò che sino ad ora non è stato riconosciuto al fine di ostentare un risparmio inesistente che lede solo alle casse delle famiglie già oltremodo penalizzate.Nonostante i numerosi incontri, le informative, i tavoli di contrattazione, i ricorsi e chi più ne ha più ne metta, ad oggi resta invariata la situazione di tutta la platea dei dipendenti della Sanitaservice Asl TA.Il 4 MARZO A PARTIRE DALLE ORE 10 SINO ALLE ORE 14 SAREMO SOTTO LA SEDE DELLA ASL DI TARANTO per tornare a rivendicare quanto segue:Erogazione della Premialità Covid-19 prevista dalla Regione PugliaAumento orario per gli operatori Cup ed ex cooperative Eureka e GirasoleAssunzione dei 17 idonei della graduatoria ausiliari e pulitori, ancora in attesa e scorrimento della stessa.Uscita 3° Bando del S.E.T.118Ritiro e chiusura dei contenziosi per mansioni superiori come già avvenuto in diversi casi con altro metro di giudizio, consolidata l’esperienza le abilità, le funzioni acquisite. per le figure di gestione, coordinamento, amministrativi, pulitori/ausiliari, 118 e CUP, con conseguente chiusura dei contenziosi che non portano altro a uno sperpero di denaro per le spese legali quando il vero risparmio sarebbe il riconoscimento di un sacrosanto diritto per il lavoro svolto.Aumento del numero dei Capisquadra e scorrimento della graduatoria.Tempo di vestizioneBuoni Pasto

Franco Rizzo, Esecutivo Confederale Usb: “La manifestazione del 4 marzo prossimo vuole essere un segnale importante da parte del sindacato per stoppare l’avanzata prepotente, che mette in discussione le Sanitaservice; piuttosto queste società in house vanno strutturate in modo da garantire ai lavoratori i loro diritti e da divenire punto fermo, non più bersaglio di esternazioni pretestuose”.

Emiliano Messina, segretario generale Fials Taranto: “”Abbiamo deciso di manifestare il 4 marzo in continuità rispetto a quanto avevamo dichiarato nel sit in tenuto nel mese di novembre, nel quale denunciavamo una serie di criticità con riferimento alle Sanitaservice a partire dalle 17 assunzioni, nuovamente bloccate dalla Regione, delle unità che già erano state sottoposte alle visite mediche, per passare alla necessità di irrobustire i numeri dell’ausiliariato legato all’ampliamento di una serie di strutture fino al bando concorsuale per il sistema 118. A novembre, abbiamo chiaramente detto che in caso di mancata definizione di una serie di problematiche, avremmo manifestato per i diritti dei lavoratori.Questa è quindi la naturale conseguenza di quel sit in e del protrarsi di questioni irrisolte. Non consentirono a nessuno di mettere le mani sulla Sanitaservice”.