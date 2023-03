Vietri e Toscano (FdI): problemi irrisolti, cittadini esasperati e Melucci incoerente

riceviamo e pubblichiamo:

Le dichiarazioni del sindaco in merito all’intervento della Polizia Locale di Taranto che ha fatto il giro d’Italia sono davvero inopportune ed incoerenti. Melucci si scomoda per definire intollerabile e incivile per la nostra città la violazione commessa da un singolo corriere che gli è stata prontamente sanzionata, mentre non proferisce una sola parola quando il vicesindaco viene ripreso mentre lascia la sua macchina privata in sosta sugli stalli dedicati al carico e scarico riservati alle attività commerciali per recarsi a palazzo di città.

Melucci ci dica invece se è davvero sicuro che questi siano i mezzi ed i metodi da utilizzare in modo così intransigente nei confronti di una cittadinanza stressata quotidianamente dall’assenza di parcheggi. Una problematica che l’amministrazione Melucci non solo non ha risolto, ma che ha contribuito ad aggravare esasperando tutti ed adottando, quale unico provvedimento sostanziale, l’estensione delle strisce blu in tutta la città ed il pagamento della sosta anche nella fascia pomeridiana.

Chiediamo al sindaco come si possa utilizzare la tolleranza zero quando chi fa consegne non ha possibilità di parcheggio, quando chi lavora in città, magari dipendente e monoreddito, è costretto a uscire soldi dalla tasca per farsi un abbonamento e quando i cittadini residenti in aree completamente blu sono esasperati in quanto autorizzati a parcheggiare solo in aree limitate in cui spesso non trovano neanche posto.

L’assenza di aree a parcheggio, le corsie preferenziali che sottragono stalli, i lavori stradali realizzati tutti di giorno e il più delle volte concentrati in vie adiacenti, sono condizioni che, purtroppo, inducono i tarantini per stress a doversi arrangiare per poter svolgere un’attività di lavoro al volo, per fare un acquisto impellente nell’immediato o anche per consegnare in modo fugace qualsiasi genere di cosa ad un familiare, come può essere ad esempio una spesa o un farmaco.

La politica adottata dall’amministrazione se resterà solo tesa a multare senza risolvere i problemi alla fonte, determinerà solo stress per i cittadini che eviteranno così sempre più di spendere in città, a vantaggio della grande distribuzione dove il parcheggio c’è, a danno dei commercianti locali. L’amministrazione, invece di mettersi in evidenza per esprimere un ovvia condanna verso una violazione, dovrebbe meglio prepararsi e gestire anche lo stress di una cittadinanza intera esasperata per questi problemi irrisolti. Invitiamo la giunta comunale ad operare sforzandosi di comprendere i problemi dei cittadini per migliorarne la vita quotidiana. Noi siamo per la tolleranza zero una volta create le condizioni affinché i disagi richiesti ai cittadini, e soprattutto ai lavoratori, siano sopportabili e giusti.

Giampaolo Vietri – Tiziana Toscano

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia al Comune di Taranto