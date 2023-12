VIII edizione del concorso “Custodia del creato”: la premiazione

Stamane la cerimonia conclusiva presso l’ufficio provinciale scolastico. Premiate le scuole “Carrieri-Colombo”, “Frascolla” (plesso “Lama Ciclamini”), “Pirandello” e “Battaglini”

Premio laurea a una ragazza laureata alla Lumsa e un premio speciale per lo spiccato talento nella scrittura a una bambina della “Vico De Carolis”

TARANTO – Le scuole di Taranto ancora una volta protagoniste della transizione verso uno sviluppoumano integrale. Si è svolta stamattina nella sede dell’Ufficio scolastico provinciale l’ottava edizione del Concorso diocesano per la Custodia del creato “Custodia del creato. Una responsabilità di tutti, tra grandi scelte e piccoli gesti quotidiani”, organizzato dalla Commissione diocesana per la Custodia del creato e dall’Ufficio Scuola e Università della diocesi di Taranto. Hanno partecipato: l’arcivescovo di Taranto, monsignor Ciro Miniero, il direttore dell’Usp di Taranto Vito Alfonso, don Antonio Panico, vicario episcopale per la Società e la Custodia del creato, che guida la Commissione, e don Ciro Marcello Alabrese, vicario episcopale per la Pastorale della Scuola e dell’Università della diocesi di Taranto. Presenti per la premiazione Alessandro Pensa e Piero Paesanti, componenti della Commissione diocesana per la Custodia del creato e componenti della giuria. I premi, consistenti in un assegno, sono stati conferiti alle seguenti scuole che, nell’anno scolastico 2022-2023, si sono distinte approfondendo con i loro studenti, sulla base dell’ordine e grado di scuola, il tema proposto dal bando sul rapporto tra guerra ed inquinamento.

Entusiasta l’arcivescovo Miniero che per la prima volta ha partecipato alla premiazione: «Un momento veramente molto bello perché abbiamo potuto raccogliere i frutti di un lavoro che ha fatto emergere innanzitutto la cooperazione tra gli studenti, quindi un lavoro di equipe, abbiamo ammirato le idee che muovono questi ragazzi e che portano nel cuore. Queste idee sono state espresse a loro modo, ma nello tesso tempo percependo il grido di allarme, perché non possiamo vivere in una realtà come l’abbiamo creata. Ricordiamo sempre che il futuro è loro».

«Il mondo della scuola è fatto di tante componenti – ha detto Alfonso – c’è la realtà organizzativa, amministrativa, ma non dobbiamo dimenticare che tutto lo sforzo che si fa è indirizzato ai nostri ragazzi, alla comunità scolastica nel suo insieme. È questa l’occasione in cui la comunità scolastica si riunisce al completo, oggi qui ci sono scuole di ogni ordine grado, con i loro dirigenti, docenti e le famiglie».

Panico si è soffermato sulla grande partecipazione degli studenti: «La Custodia del creato è una sfida che anno dopo anno appassiona sempre di più i ragazzi, c’è bisogno di veicolare questi contenuti, servono a consegnare loro un mondo migliore. Pensiamo che le nuove generazioni siano il veicolo giusto per far comprendere al mondo degli adulti quanto questo pianeta sia meraviglioso, proprio come ci ricorda il Santo Padre».

Alabrese ha sottolineato poi «l’importanza che la scuola ha nella diffusione della sensibilità verso il tema della Custodia del creato, coinvolgendo intere comunità scolastiche e le loro famiglie».

Per la scuola dell’unfanzia ha vinto (premio 400 euro) l’Istituto comprensivo “Carrieri-Colombo” di Taranto, rappresentato dal dirigente Giovangualberto Carducci, da alcune docenti e da un gruppo di bambini che hanno mostrato il cartellone realizzato dagli alunni delle sezioni B-C-E-G-H-M.

Per la scuola primaria si è distinto (premio 500 euro) l’Istituto comprensivo “Frascolla” di Taranto, plesso Ciclamini di Lama, con le classi 3A e 3B, rappresentato dalla dirigente Gabriella Falcone e da alcune docenti e da un gruppo di bambini che hanno realizzato un video con una filastrocca sulla pace recitata durante la cerimonia.

per la scuola superiore di I grado ha vinto (premio 500 euro) l’istituto comprensivo “Pirandello” di Taranto, con la classe 3H che ha realizzato un cartellone, ieri rappresentato dalla dirigente Antonia Caforio;

per scuola superiore di II grado si è distinto (premio 600 euro)con un video ed alcune slide il liceo scientifico di Stato “Battaglini” di Taranto, con le sezioni 2 E e 2 I (scienze applicate), che ieri è stato rappresentato dalla dirigente Patrizia Arzeni.

Il Premio di Laurea (7.50 euro) è stato conferito a Annamaria Manzella, laureata alla Lumsa di Taranto, autrice della tesi “Inquinamento ambientale e disturbi neuro comportamentali nei minori. Il caso Taranto”.

I giurati, esaminati i lavori, tenuto conto dei criteri, indicati nel bando, di coerenza, contenuto ed originalità, hanno deciso di assegnare in via eccezionale un premio speciale per lo spiccato talento nella scrittura a Sofia Peluso dell’istituto comprensivo “Vico De Carolis” di Taranto dell’allora classe 5B del plesso Vico, rappresentato oggi dalla dirigente Giovanna Lato. Il premio consiste in un buono per l’acquisto di libri.