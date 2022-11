Vitamine per il freddo, cosa fare quando c’è carenza

Le vitamine sono tra i nutrienti più importanti per il nostro organismo. Esso, infatti, riesce a sintetizzarle assumendole dall’esterno. Come? Attraverso due vie: l’alimentazione e gli integratori. Le vitamine sono essenziali per tantissime funzioni, in particolare nei mesi freddi, aiutano il fisico ad affrontare l’inverno creando uno scudo protettivo. Ecco perché è importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata e fare in modo che l’organismo non abbia nessuna carenza in atto. Motivo questo che dovrebbe spingerci ad avere sempre sotto controllo lo stato di assunzione e come il corpo le assimila.

Le vitamine di cui abbiamo bisogno, soprattutto per difenderci dal freddo, sono diverse. In primis della vitamina C che si occupa del potenziamento delle difese immunitarie che proteggono il fisico dall’attacco di batteri e virus. All’azione della vitamina C si affianca anche quella delle vitamine del gruppo B che tra i tanti compiti si occupa anche di prevenire i malanni di stagione. C’è poi la vitamina A che difende i tessuti, partecipando alla loro crescita e al loro rinnovamento. Ce ne sono poi molte altre, tutte indispensabili per il benessere dell’organismo.

Come anticipato le vitamine devono essere assunte attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata che porta al fisico tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Spesso però questo non basta in quanto si creano delle piccole carenze che vanno colmate. Come farlo? Con gli integratori alimentari che rappresentano una soluzione ad hoc in questi casi per assicurare al fisico di mantenerne alti i livelli di vitamine, in particolare d’inverno.

Attenzione però perché gli integratori non devono essere considerati come dei sostituti di sane abitudini alimentari ma solo un aiuto valido nei momenti di bisogno. Altra specifica importante da fare è quella della qualità e della sicurezza dei prodotti. Da scegliere sono solo quelli certificati, venduti sui canali sicuri. Gli integratori online su Farmacia Armani, vetrina virtuale del punto fisico situato nel cuore di Verona, si possono acquistare in tutta tranquillità.

Foto di Fruzsina Sz da Pixabay