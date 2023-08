Giovedì 31 agosto al Teatro Verdi; i proventi dell’iniziativa saranno devoluti a sostegno del progetto “Casa Fratelli Tutti”

Vittorio Sgarbi a Martina Franca per un evento di beneficenza, i proventi dell’iniziativa saranno devoluti a sostegno del progetto “Casa Fratelli Tutti”.

Appuntamento giovedì 31 agosto a Martina Franca presso il Teatro Verdi, in piazza XX Settembre (ingresso ore 20.00, sipario ore 20:30). Per sostenere il progetto e partecipare alla serata biglietti in vendita sul circuito Vivaticket.

La serata di beneficenza è organizzata dall’associazione Villaggio di Sant’Agostino – Anspi a sostegno del progetto “Casa Fratelli Tutti” per persone senza fissa dimora nel centro storico della città. Protagonista d’eccezione sarà il professor Vittorio Sgarbi, nell’autorevole veste di critico d’arte alla ricerca della bellezza dei tesori d’arte d’Italia.

In occasione dell’evento, Sgarbi condurrà il pubblico in un viaggio immaginario tra musei, palazzi, case antiche che ha visitato personalmente percorrendo per chilometri il Paese, osservando le opere dal vivo e studiando i cataloghi. Lungo il percorso, il critico si soffermerà in approfondimento sulla simmetria tra Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, e Pier Paolo Pasolini, due artisti rivoluzionari del proprio tempo che, pur avendo vissuto a circa quattrocento anni di distanza l’uno dall’altro, hanno lottato entrambi contro ostracismi, pagando con la vita la propria libertà intellettuale. Argomenti che sono stati trattati dal noto critico d’arte, oggi Sottosegretario di Stato alla Cultura, in alcuni dei suoi testi tra cui il volume “Ecce Caravaggio” e “Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte”.

A introdurre la serata con una performance teatrale ci sarà la Compagnia teatrale “Le Quinte”, nota realtà artistica locale diretta dal regista Pasquale Nessa, con le coreografie curate da Francesca Sibilio.

Il ricavato dell’evento servirà a sostenere il progetto “Fratelli Tutti”, dimora sita presso il Villaggio di Sant’Agostino, in un’ala dell’ex Convento delle Agostiniane nel centro storico di Martina Franca, che accoglie persone senza fissa dimora già dal 2014.

Il progetto è rivolto a persone che stanno attraversando una difficoltà temporanea, dando loro ospitalità per consentirgli di tornare ad avere speranza nel futuro. Negli ultimi anni sono state ospitate in totale oltre trenta persone, soprattutto over 50, con una frequenza media nel breve periodo di dieci ospiti. Attualmente la struttura ospita sette persone.

La casa “Fratelli tutti” esiste già e si mantiene sulla Provvidenza senza disporre, né ora né in passato, di alcun finanziamento pubblico.

Gli interventi in programma sono di miglioramento degli ambienti, per restituire maggiore dignità all’accoglienza e comprendono la ristrutturazione dei bagni comuni, l’installazione di un impianto di riscaldamento a pompa di calore, l’allestimento di uno spazio comune, con zona living e zona TV, la realizzazione di una piccola lavanderia comune e cucina.

Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket

https://www.vivaticket.com/it/ticket/serata-beneficenza-vittorio-sgarbi-pasolini-e-caravaggio/214520

Infoline e whatsapp: 080 3210356