1129 posti in Arpal Puglia, per diplomati e laureati

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive per il Lavoro ha varato il piano assunzioni del 2020 che sarà attuato tramite concorsi pubblici per diplomati e per laureati. A seguito di alcune delibere del commissario straordinario sono stati approvati i diversi bandi di concorso per assumere 1129 unità.

Tante le figure professionali messe a concorso:

Per le assunzioni a tempo indeterminato, in possesso di laurea, queste saranno le figure messe a concorso:

– 178 posti da specialista in mercato e servizi per il lavoro;

– 14 posti da specialista in rapporto con i media;

– 16 posti da analista del mercato del lavoro – esperto in valutazione delle performance;

– 16 posti da specialista informatico;

– 14 posti esperto service designer;

– 16 posti da specialista informatico statistico;

– 2 posti da istruttore direttivo contabile;

– 16 posti da specialista nella comunicazione;

– 8 posti da istruttore dei servizi amministrativi;

– 16 posti da esperto in valutazione delle performance ed in valutazione e analisi delle politiche pubbliche.

Per le assunzioni a tempo indeterminato, in possesso di diploma, queste saranno le figure messe a concorso:

– 578 posti da istruttore del mercato del lavoro;

– 26 posti da istruttore amministrativo;

– 20 posti da tecnico informatico;

– 20 posti da tecnico informatico statistico;

– 8 posti da istruttore contabile.

Per i concorsi a tempo determinato di 24 mesi, sono previsti tre bandi di concorso:

– 88 posti da Specialista in mercato e servizi per il lavoro, cat. D (delibera n. 35 del 23 giugno 2020) per laureati;

– 40 posti da Istruttore del mercato del lavoro, cat. C (delibera n. 36 del 23 giugno 2020) per diplomati;

– 53 posti da Specialista in sostegno all’inclusione attiva, cat. D (delibera n. 37 del 23 giugno 2020) per diplomati.

La domanda di partecipazione ai concorsi potrà essere presentata tramite sul sito ARPAL Puglia, sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso non appena saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Fabio Ligonzo