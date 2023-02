Battista (Lega): l’amministrazione comunale lontana dalla realtà e dai problemi dei cittadini.

riceviamo e pubblichiamo:

Oggi, in consiglio comunale si è consumata un’altra brutta pagina della politica tarantina che dimostra la lontananza della stessa dalle esigenze dei cittadini, motivo per cui puntualmente a Taranto il partito che vince le elezioni è quello dell’astensione.



Questa amara considerazione scaturisce da una mozione in consiglio comunale in modalità question time che ho presentato con gli altri consiglieri di opposizione che è stata puntualmente bocciata.

Tale mozione impegnava il Sindaco alla riduzione della Tari del 20%, relativamente alla parte fissa, ai nuclei familiari con isee fino a 10.000 € ovvero con isee fino a 20.000 € per nuclei familiari con almeno tre figli o un disabile, alla riduzione della Tari alle attività commerciali proporzionalmente alle perdite documentate rispetto all’anno precedente e comunque non superiore il 10%, all’esenzione totale per chi voleva aprire una nuova attività in città vecchia.



Da quanto sopra esposto, si evince che questa mozione andava incontro alle esigenze di alcune famiglie e categorie che sicuramente non navigano nell’oro e poteva fungere da incentivo per lo sviluppo economico della città vecchia.

Inoltre nell’esposizione della mozione, essendo tale mozione evidentemente un atto di indirizzo politico e non volendo essere demagogica, nel tentativo di trovare la convergenza di tutta l’assise comunale per dare un segnale positivo e di vicinanza ai cittadini, ho chiesto alla maggioranza di emendare la mozione, qualora lo ritenessero opportuno, contemplando la possibilità per l’amministrazione di ridurre la Tari in base ai fondi che avrebbe voluto e potuto destinare sul bilancio.



Durante il dibattito è intervenuto l’assessore Ciraci apostrofando la mia mozione come demagogica e definendola una “cartuccella” , affermando che avrei dovuto anche specificare da quale capitolo prendere i fondi.

Non avendo avuto la possibilità di dirglielo in consiglio comunale, visto che subito dopo tali affermazioni è uscito dall’aula, voglio ricordare all’assessore Ciraci che la mozione è un atto di indirizzo politico e nella stessa non c’era nulla di demagogico, vista la disponibilità ad emendarla tenendo conto del bilancio.



Inoltre la destinazione dei fondi ai vari assessorati è una competenza della giunta e il sottoscritto anche se non obbligato, magari avrebbe anche specificato da quale capitolo prelevare i fondi se solo la giunta avesse messo a disposizione dei consiglieri comunali il bilancio di previsione.

Colgo l’occasione ed esorto pertanto l’assessore Ciraci a farsi portavoce con il Sindaco e la giunta affinché i consiglieri comunali possano avere in un tempo congruo il bilancio di previsione prima della prevista approvazione in consiglio comunale.

BATTISTA FRANCESCO

Consigliere Comunale Taranto

Segretario Cittadino Lega