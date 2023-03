Bonus trasporti: ecco come fare domanda

Misura a sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

Via libera al bonus trasporti che ha l’obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

È quanto prevede il decreto firmato dai ministri Giancarlo Giorgetti (MEF), Marina Elvira Calderone (MLPS) e Matteo Salvini (MIT) che disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto carburanti e con il quale sono state stanziati per la misura risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023.

Un buono da utilizzare per l’acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto Legge 14 gennaio 2023, n. 5 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il bonus trasporti 2023 può essere richiesto mediante la piattaforma lanciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.bonustrasporti.lavoro.gov.it entro il 31 dicembre 2023.

Al momento, però, il sistema di richiesta non funziona, infatti sarà possibile fare domanda per il bonus trasporti 2023 soltanto dopo il vaglio del decreto attuativo, da parte degli organi di controllo.

Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 euro. Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

La richiesta del bonus può essere presentata esclusivamente online utilizzando lo SPID con livello di sicurezza 2, oppure con CIE (Carta d’identità elettronica).

Fabio Ligonzo