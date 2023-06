Carosello Storico dell’Arma dei Carabinieri, le variazioni a traffico e sosta

Il 24 giugno lo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto ospiterà il “Carosello Storico dell’Arma dei Carabinieri”, tra le più famose e rappresentative manifestazioni militari al mondo. In quella giornata e nella precedente, in ragione delle iniziative collaterali che si terranno in città, saranno disposte alcune variazioni a traffico e sosta.

Nello specifico, il 23 giugno dalle 00:00 alle 14:00, sarà istituito un divieto di sosta temporaneo in via Cugini (tra via Di Palma e via Pacoret), via Di Palma (tra via Cugini e via Duca degli Abruzzi), via Cavour (tra via D’Aquino e corso Umberto I), corso Umberto I (tra via Cavour e via Regina Margherita), via Regina Margherita (tra corso Umberto e via D’Aquino), via Matteotti (tra corso Due Mari e via Regina Margherita), discesa Vasto (tra Ponte Girevole e viadotto Sant’Agostino), viadotto Sant’Agostino (tra discesa Vasto e piazza Castello Aragonese), piazza Castello Aragonese, piazza Municipio, corso Due Mari (tra via Matteotti e lungomare Vittorio Emanuele III) e lungomare Vittorio Emanuele III (tra via Anfiteatro e via Massari). Nella stessa giornata, inoltre, dalle 14:00 alle 24:00 non sarà possibile sostare in piazza Kennedy e via Pitagora (tra via Viola e via Giovinazzi), e dalle 18:00 alle 24:00 in corso Umberto I (tra via Mignogna e via Acclavio).

Il 24 giugno, invece, il divieto di sosta temporaneo sarà attivo dalle 14:00 alle 24:00 in via Lago di Como (tra via Ancona e via Lago Maggiore), via Scotti (tra via Ancona e via Iacovone), via Lago Maggiore (tra via Lago di Montepulciano e via Lago di Monticchio) e via Iacovone (tra via lago di Como e via Lago Maggiore).

Saranno applicate, come detto, anche alcune variazioni al traffico. In particolare, il 23 giugno dalle 07:00 alle 14:00, non sarà consentita la circolazione lungo via Cugini (tra via Leonida e via Pacoret), via Di Palma (tra via Cugini e via Duca degli Abruzzi), via Cavour (tra via D’Aquino e corso Umberto I), corso Umberto I (tra via Cavour e via Regina Margherita), via Regina Margherita (tra corso Umberto e via D’Aquino), via Matteotti (tra corso Due Mari e via Regina Margherita), Ponte Girevole, discesa Vasto (tra Ponte Girevole e viadotto Sant’Agostino), viadotto Sant’Agostino (tra discesa Vasto e piazza Castello Aragonese), piazza Castello Aragonese, piazza Municipio, corso Due Mari (tra via Matteotti e lungomare Vittorio Emanuele III), lungomare Vittorio Emanuele III (tra corso Due Mari e viale Virgilio) e viale Virgilio (tra lungomare Vittorio Emanuele III e via Minniti).

Il 24 giugno, inoltre, dalle 18:00 alle 24:00 circolazione vietata lungo via Lago di Como (tra via Ancona e via Lago Maggiore), via Scotti (tra via Ancona e via Iacovone), via Lago Maggiore (tra via Lago di Montepulciano e via Lago di Monticchio) e via Iacovone (tra via lago di Como e via Lago Maggiore). Via Lago di Como sarà aperta solo al transito dei frontisti (fino al civico 67), con accesso da via Lago Maggiore.

Anche gli autobus di Kyma Mobilità, infine, modificheranno i loro percorsi nelle aree interessate dagli eventi, in particolare il 23 giugno dalle 07:00 alle 14:00 e il 24 giugno dalle 18:00 alle 24:00. Il dettaglio delle linee interessate e delle variazioni nelle due giornate è disponibile sul sito www.kymamobilita.it.