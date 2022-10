Centro dialisi Torricella, Di Gregorio (PD):nella prossima riunione di giunta il nuovo bando

Dichiarazione del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD):

“Ho seguito da subito la vicenda del centro dialisi di Torricella, partecipando agli incontri e alle proteste che si protraggono ormai da più di un anno. Da consigliere regionale, più volte mi sono prodigato per far dialogare le associazioni dei dializzati, i sindacati, l’Asl Taranto e la Regione Puglia.

Purtroppo, è evidente come in questo caso tempi della burocrazia non coincidono con quelli dei cittadini che chiedono risposte certe e tempi rapidi. Su Torricella, finora, non abbiamo avuto né le une, né gli altri. Per chi come me fa politica sul territorio questo è motivo di amarezza. Per indole, però, cerco di dare sempre un contributo concreto alla risoluzione dei problemi.

Nel caso specifico del centro dialisi di Torricella, la soluzione consiste nella pubblicazione di un nuovo bando per affidare ad un nuovo soggetto la gestione del centro chiuso ad agosto del 2021. Proprio in tal senso l’assessore alla Sanità, Rocco Palese, da me contattato oggi, ha assicurato che nella prossima riunione della Giunta regionale sarà portata in esame la delibera per il nuovo bando.

Non dubito delle parole dell’assessore Palese, ma considerata l’urgenza della questione, i ritardi ed i gravi disagi subiti in primo luogo dai pazienti, chiedo all’esecutivo regionale di impegnarsi affinchè il nuovo bando si svolga in tempi rapidissimi”.

Taranto, 25 ottobre 2022