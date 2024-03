Ciraci (Cisl FP): esprime grande preoccupazione su revoca accreditamenti alla Cittadella della Carità

In data odierna durante l’incontro tenutosi presso la Task Force regionale Commissione SEPAC presieduta dal vice presidente dott. Gianfranco Todaro, avente in oggetto la vertenza Cittadella della Carità, il Dipartimento degli Accreditamenti della Regione Puglia nelle persone della dott.ssa Elena Memeo e del dott. Mauro Nicastro collegate da remoto hanno informato le Organizzazioni Sindacali presenti che è stata avviata la procedura di revoca delle autorizzazioni con una nota inviata in data 18 marzo alla ASL di Taranto e alla Fondazione Cittadella della Carità, a seguito di gravi irregolarità sul fronte della sicurezza degli ambienti di lavoro e di degenza. La Fondazione avrà 10 giorni di tempo per le controdeduzioni, ma nel frattempo ci sarà la sospensione immediata di ogni attività ambulatoriale e della Casa di Cura.

La Segretaria Territoriale della CISL FP Flavia Ciracì, ha manifestato grande preoccupazione per quanto appreso in tale circostanza ed ha subito chiesto un incontro urgente alla parte datoriale per gestire e valutare le possibili ricadute sui livelli occupazionali, proclamando un’assemblea sindacale per mercoledi 20 marzo alle ore 14.00 congiuntamente alla FP CGIL.

Da tempo noi come CISLFP abbiamo manifestato grande preoccupazione sulla questione accreditamenti ed abbiamo assistito alle continue ispezioni da parte dei NAS, SPESAL, Vigili del Fuoco ma la Fondazione, ci ha sempre rassicurato dicendoci che stavano risolvendo tutte le problematiche e che le stesse erano poco rilevanti. Non abbiamo mai avuto un confronto reale e proficuo con la Fondazione ma adesso è arrivata questa doccia fredda! Siamo sempre stati in prima linea, proclamando uno Stato di Agitazione permanente e tenendo alta l’attenzione su quanto stesse accadendo in questa importante struttura sanitaria. Ora è indispensabile dare risposte immediate per tutelare il futuro dei 160 lavoratori. Taranto non può perdere una risorsa sanitaria così importante.