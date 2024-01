Cittadella della Carità: a rischio gli accreditamenti

Fials Taranto scende in campo e chiede l’attivazione della task force regionaleFials Taranto scende in campo e chiede l’attivazione della task force regionale

Con una missiva inviata in queste ore alla Regione Puglia, la FIALS Taranto, il sindacato maggiormente rappresentativo all’interno della Fondazione Cittadella della Carità, ha chiesto l’attivazione della Task Force regionale per l’occupazione (Comitato SEPAC) per affrontare la possibile grave crisi occupazionale che si verrebbe a determinare in caso di effettiva perdita degli accreditamenti da parte della struttura.

Alcune notizie trapelate dagli uffici regionali, sembrerebbero dar per certa la perdita degli accreditamenti da parte della Fondazione Cittadella della Carità, per questo abbiamo ritenuto necessario interessare l’Unità di crisi regionale in quanto sono a rischio 160 lavoratori e le rispettive famiglie – denuncia il segretario generale della FIALS Taranto Emiliano Messina.

Il segretario generale della Fials Taranto, Emiliano Messina

In queste settimane, consci della condizione in cui versa la Cittadella della Carità, abbiamo intrattenuto fitte relazioni sindacali sia con la Curia che il management della Fondazione, oltre che prima di natale con i nuovi partner che prenderanno in fitto il ramo d’azienda di parte della struttura – evidenzia Emiliano Messina della FIALS Taranto – ma eravamo pronti al peggio considerando che l’iter degli ispettori del Dipartimento di Prevenzione per il rilascio degli accreditamenti regionali era quasi stato completato.

In questo momento così delicato l’unica soluzione percorribile è individuare con i tecnici regionali e la task force per l’occupazione possibili contromisure che evitino che venga “staccata la spina” ad una struttura che per la città di Taranto rappresenta un bene prezioso, gettando così nel baratro centinaia di famiglie – rimarca Emiliano Messina.

Chiediamo che della vertenza se ne occupino in prima persona il governatore Michele Emiliano e all’arcivescovo di Taranto, in quanto non possiamo immaginare di perdere neanche un solo posto di lavoro – conclude il segretario generale della FIALS Taranto.