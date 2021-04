CJ Taranto-Luiss Roma, coach Olive: “Vietato sottovalutarli”

Turno infrasettimanale per i rossoblu che ospitano i capitolini al PalaFiom (ore 19). Diretta tv su Antenna Sud 85 ed LnpPass

Torna il campionato di serie B Old Wild West la cui fine della regular season è sempre più vicina. Turno infrasettimanale in posticipo per il CJ Basket Taranto che domani, 22 aprile, sarà impegnato al PalaFiom (ore 19) ospitando la Luiss Roma per la sesta giornata, terz’ultima della fase 2 del girone D.

Il CJ Taranto è reduce da due vittorie consecutive, contro due campane, prima Pozzuoli in casa e poi Salerno domenica scorsa a domicilio. “Vittoria importante quella di Salerno, contro una delle squadre più attrezzate del nostro girone – il commento a ritroso di coach Olive – siamo usciti alla distanza domenica scorsa grazie ai rimbalzi e ai secondi tiri dal finire del terzo quarto in poi. Sul +12 non ci siamo disuniti, abbiamo distribuiti bene i tiri reagendo ai continui ritorni degli avversari”. Guardando all’impegno contro Roma, il tecnico dei rossoblu inquadra così avversario e partita: “Ottima squadra che gioca a ritmi alti con due play molto veloci, che mette intensità e fisicità su tutto il campo con Infante e Tredici come migliori giocatori, più esperti del roster. Vengono da un periodo di inattività per covid ma quando hanno ripreso hanno infilato tre vittorie in 4 gare aprendosi la possibilità di finire nelle primissime posizioni del girone, per questo non vanno assolutamente sottovalutati”.

Due partite ancora da recuperare, ampi margini di classifica e un buon trend dopo la sospensione covid. Questa è la Luiss Roma espressione tutta italiana della grande accademia sportiva della capitale che sta disputando un campionato di serie B in crescendo agli ordini di coach Paccariè. Reduce da una sconfitta interna contro la scatenata Nardò di questo periodo che ha frenato un trend di tre vittorie consecutive dopo lo stop forzato.

CJ Basket Taranto-AS Luiss Basket sarà trasmessa in diretta Tv su Antenna Sud 85 del gruppo Distante (canale 85 del digitale terrestre), in diretta radiofonica sulle frequenze 96.5fm di Radio Cittadella (in streaming audio sul sito www.radiocittadella.it) mentre tutti i fuorisede potranno seguire il match in diretta tv streaming sul portale Lnp Pass, servizio in abbonamento (costo singola partita 3.49 euro).

Palla a due giovedì 22 aprile alle ore 19 al PalaFiom (a porte chiuse), arbitrano il match Pietro Rodia di Avellino e Alex Naftali di Torino.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D – 6^ giornata Seconda Fase

21/04/2021 18:00 Pall. Pavimaro Molfetta-BPC Virtus Cassino

21/04/2021 18:00 Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Virtus Pozzuoli

21/04/2021 18:30 Alpha Pharma Bisceglie-Real Sebastiani Rieti

21/04/2021 19:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Scandone Avellino

21/04/2021 20:00 Frata Nardò-Geko PSA Sant’Antimo

21/04/2021 20:30 EPC Action Now Monopoli-Meta Formia

21/04/2021 20:30 Mastria Sport Academy Catanzaro-Virtus Arechi Salerno

22/04/2021 19:00 CJ Basket Taranto-LUISS Roma