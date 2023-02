Congresso PD tra luci ed ombre

Entusiasmo per la ritrovata partecipazione da un lato, denunce di possibili irregolarità in provincia. Netta presa di posizione del PD di Grottaglie.

Il congresso del PD registra qualche voce contrastante. Mentre da alcuni dirigenti giungono note di entusiasmo, come quella dell’ assessora Francesca Viggiano: “Viggiano: «Finalmente democratici, nelle parole e nei fatti»

Stiamo chiudendo la fase congressuale e, oltre l’entusiasmo che ogni militante esprime in questi momenti di appassionato confronto, sono particolarmente grata alla comunità del Partito Democratico per la coesione e la condivisione che è stata capace di esprimere.Non è banale sottolinearlo, pensando agli anni che ci lasciamo alle spalle ed al lungo commissariamento vissuto.

Dopo anni a Taranto si procede con un congresso unitario e nessuno dovrà più sentirsi escluso dalla costruzione del partito che verrà.Tutte le mozioni sono e saranno degnamente rappresentate nel nostro territorio e ogni anima del partito può sentirsi fieramente rappresentata da personalità come Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola de micheli, Elly Schlein, uomini e donne che occuperanno ruoli apicali nel partito che verrà. Siamo finalmente democratici nel senso più nobile del termine, ossia espressione di tutte le istanze che animano e agitano l’opinione pubblica.”

Da alcuni comuni arrivano voci di possibili irregolarità che potrebbero condurre anche ad un possibile commissariamento, come nel caso di Grottaglie, ma, pare, anche di altri comuni. Voci non ufficiali fanno riferimento anche a Crispiano ma non vi sono al momento conferme o smentite, mentre dal PD di Grottaglie riceviamo una nota ufficiale che non lascia spazio ad interpretazioni:

“Tessere gonfiate di Articolo 1 Grottaglie nel Congresso del Pd “

E’ stata consegnata al Segretario cittadino, Francesco Montedoro, l’anagrafe degli aventi diritto a partecipare al Congresso del Circolo per il rinnovo degli organi statutari del Partito Democratico. Da questa anagrafe risulterebbe un abnorme e anomalo numero di iscritti di Articolo 1 Grottaglie abilitati a partecipare al Congresso del Pd. E’ stato constatato che Art. 1 Grottaglie ha presentato una lista di 134 persone iscritte a Grottaglie la quale è del tutto sospetta. Un numero spropositato che ci ha subito insospettito viste le proporzioni con gli iscritti totali di tutta la provincia pari a 312 ed in base al dato storico del Circolo Art. 1 Grottaglie di 30/40 iscritti. Approfondendo tale circostanza abbiamo scoperto che diversi cittadini presenti in quella lista lo sono a loro insaputa, non avendo mai sottoscritto alcuna adesione ad Art. 1 negli ultimi anni. Sulla base di ciò sono stati presentati alcuni ricorsi alle Commissioni per il Congresso nazionale, regionale e provinciale per chiedere l’annullamento di quella anagrafe. Un circostanza davvero incresciosa, fatta ad hoc per condizionare dall’esterno la normale vita politica del Circolo locale da parte di inaccettabili sultanati locali e combriccole di “amici” che nulla hanno di politico e di democratico. Non si è mai vista una roba del genere nel nostro Circolo e ci duole constatare la presenza di questi tesseramenti gonfiati che allontanano la gente dalla politica, soprattutto di Sinistra. Attenderemo con fiducia l’esito dei ricorsi, per continuare ad essere un Circolo impegnato a fare Politica con la P maiuscola nella massima trasparenza e non a perseguire obbiettivi che non hanno nulla a che vedere con una sana e democratica vita politica.

Partito Democratico di Grottaglie ”