“Corsa del Centenario”: sport e solidarietà domenica 17 settembre

Iniziativa dell’Aeronautica Militare a favore dell’ AIRC – partner tecnico l’ ASD Podistica Taras

Oltre al percorso competitivo di 10 km anche le non competitive di 5 e 10 km.

Numerosi gli Enti della Forza Armata in tutta Italia che hanno aderito all’iniziativa sportiva i cui ricavati saranno devoluti all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC).

Tra i tanti eventi organizzati dall’Aeronautica Militare nel corso del 2023 per festeggiare i suoi primi 100 anni, il 17 settembre ventinove reparti della Forza Armata, dislocati su tutto il territorio nazionale, apriranno le porte agli appassionati del running per la “Corsa del Centenario”.



A Taranto sono previste tre tipi di prove, ovvero è prevista una gara competitiva di 10 chilometri e due corse non competitive di 10 e 5 chilometri alle quali potranno partecipare non solo il personale militare e civile dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate, ma anche la cittadinanza.



In particolare, alla gara competitiva saranno ammessi i tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) in regola con il tesseramento 2023, i tesserati a Enti di promozione sportiva e altre Federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) con tessera in corso di validità e i possessori di Runcard, mentre le altre due saranno aperte ai cittadini purché in possesso di certificazione sanitaria di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

La Scuola Volontari dell’A.M. (SVAM) ha organizzato tale manifestazione sportiva in stretta collaborazione con l’A.S.D Podistica TARAS ed il Patrocinio del Comune di Taranto. La gara prevede la partenza (ore 9.30) e l’arrivo presso Piazza Maria Immacolata con un percorso articolato tra le principali vie cittadine e la stessa SVAM all’interno della quale sarà possibile percorrere i viali ed i piazzali un tempo dedicati allo storico Idroscalo ed oggi destinati agli allievi in addestramento militare.

In una giornata all’insegna dello sport, alla quale parteciperanno numerosi dei frequentatori del 27° Corso Volontari In Ferma Iniziale “ICADIO II”, prossimi protagonisti del Giuramento solenne del 21 settembre ed attualmente in addestramento alla SVAM, il ricavato proveniente dalle quote di partecipazione sarà devoluto all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) nell’ambito dell’iniziativa benefica “Un dono dal cielo per AIRC”, promossa dall’A.M. in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica.



L’iniziativa benefica, che accompagnerà per tutto il 2023 le iniziative legate alle celebrazioni per il Centenario, intende raccogliere donazioni volontarie che andranno a finanziare la fornitura di apparecchiature altamente tecnologiche e di ultima generazione per l’Istituto di Oncologia Molecolare (IFOM) di AIRC. Sono già cospicue le donazioni raccolte grazie a tale iniziativa e, la “Corsa del Centenario”, rappresenta un’ulteriore testimonianza di quanto la Forza Armata voglia

essere vicina alla collettività attraverso azioni concrete e tangibili.

