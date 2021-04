Covid 19, Puglia: il bollettino del 25 aprile 2021

Registrati 1.203 casi su 9.617 test e 19 decessi

BARI – Secondo il bollettino regionale, oggi, in Puglia, sono stati registrati 13.345 test per l’infezione da Covid 19 coronavirus e sono stati registrati 1.255 casi positivi: 498 in provincia di Bari, 117 in provincia di Brindisi, 122 nella provincia BT, 174 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 121 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione e 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati, inoltre, registrati 19 decessi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BT, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce e 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.165.669 test, 174.226 sono i pazienti guariti e 49.271 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 229.181 così suddivisi: 88.596 nella provincia di Bari 22.442 nella provincia di BT, 17.055 nella provincia di Brindisi, 41.446 nella provincia di Foggia, 2.525 nella provincia di Lecce, 36.017 nella provincia di Taranto, 744 attribuiti a residenti fuori regione e 356 provincia di residenza non nota.