Estate 2024, gli italiani preferiscono la Sicilia, spunti e idee utili per organizzare un tour on the road sull’isola

Secondo un’indagine svolta dal portale Vamos Vacanze, in collaborazione con IRCM Ricerca e Sviluppo, molti italiani avrebbero già prenotato le prossime vacanze estive, esprimendo una netta preferenza per le destinazioni nostrane.

In particolare, tra le mete preferite del Bel Paese, si posiziona la Sicilia, al secondo posto, dopo la Puglia e prima della Sardegna. Una predilezione solidificata col tempo, che pone una delle due grandi isole del Paese come destinazione ideale per rigenerarsi su spiagge finissime e bagnate da acque cristalline e, allo stesso tempo, fare un bagno di cultura, nel ricco patrimonio storico e archeologico della Sicilia.

A ben guardare, infatti, il modo migliore per vivere l’isola, nei brevi periodi di vacanza, è quello di organizzare un tour tra le località principali della regione.

Spostandosi in autonomia, da una zona all’altra dell’isola, infatti, si può assaporare con maggiore intensità ogni tipo di attrattiva, toccare con mano il volto autentico di questa cultura variegata e stratificata nei secoli e gustare prelibatezze tipiche dei diversi territori.

Per qualcuno, specie per chi parte da molto lontano, raggiungere l’isola in macchina potrebbe tornare scomodo. Per questa ragione, sarebbe più opportuno arrivare in aereo, in uno degli aeroporti che servono l’isola, e di lì noleggiare il veicolo più comodo per spostarsi nelle diverse province.

Atterrando, ad esempio, all’aeroporto di Catania, si può prelevare sul posto l’auto più comoda e partire alla scoperta della Sicilia. Ci sono, infatti, diverse società di noleggio auto aeroporto a Catania a cui rivolgersi, ancor prima di partire, ma pronte a soddisfare le esigenze più disparate, anche all’ultimo minuto, come la compagnia Maggiore. Questa società, sempre più scelta dai turisti in giro per l’Italia, propone un’ampia scelta di auto in pronta consegna e d è in grado di offrire la soluzione più congeniale a ogni necessità.

A bordo di un’auto noleggiata, si possono scoprire tante bellezze dell’isola, già a partire dalla vivace e vibrante Catania, cuore pulsante della Sicilia orientale.

Catania accoglie i suoi visitatori con l’atmosfera tipica del calore siciliano, che conosce la sua massima espressione nei coloriti mercati rionali, tra le stradine antiche e i monumenti barocchi. Dopo aver trascorso alcuni giorni in città, ci si può spostare verso la costa settentrionale, per raggiungere la suggestiva Taormina, incastonata tra le rocce e il mare. Qui, l’antica storia si fonde con il lusso contemporaneo, offrendo ai viaggiatori un’esperienza unica, tra monumenti storici e scorci panoramici.

A queste tappe, già di per sé molto appaganti, si possono aggiungere i pittoreschi paesini di Sciacca e Marsala, tra i più affascinanti della costa occidentale, dove il profumo intenso di vigneti e uliveti riempie l’aria. Lungo la strada, non si può fare a meno di fermarsi per assaggiare i prelibati vini locali e i formaggi artigianali, che rappresentano l’essenza stessa della cucina siciliana.

Giunti, infine, nella zona nord-occidentale dell’isola, ci si imbatte nelle incantevoli città di Trapani e Palermo. Trapani, con le sue saline e le isole Egadi che si stagliano sul mare turchese, incanta i visitatori con la sua bellezza selvaggia e autentica. Palermo, invece, con i suoi mercati colorati, i suoi palazzi barocchi e i suoi tesori artistici, offre un viaggio nel cuore della cultura siciliana.

Questi e tanti altri spunti si possono trarre nell’organizzare un tour on the road in Sicilia, abbracciando tutta l’isola, lungo il suo perimetro o focalizzandosi solo su un’area in particolare.

Foto di user32212 da Pixabay