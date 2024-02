Fermento in città: il “Fronte civico di Taranto” presenta la coalizione “ADESSO”

Taranto vive un gran fermento sul piano politico. Dopo l’inatteso dietro front di uno dei consiglieri comunali firmatario della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, che ha neutralizzato l’operazione “notaio”, si rincorrono voci su un suo possibile passaggio in maggioranza. Altre voci si spingono a ipotizzare altre forme di sostegno al sindaco da parte di insospettabili che siedono nei banchi dell’opposizione. ( si sa: vox populi, vox Dei). E, a proposito di opposizioni, sembra che al momento tutto sia delegato all’allenatore del Taranto calcio che da giorni ha ingaggiato un duro confronto con l’amministrazione sulla vicenda stadio.

Di certo non si torna alle urne, probabilmente fino a fine consigliatura.

Ciò detto quindi l’iniziativa del “Fronte Civico di Taranto” di dare vita ad una coalizione non va considerata in chiave elettorale. Almeno non per ora.

Un progetto che mette insieme forze civiche che provano a proporre un’alternativa al sistema dei partiti che, Taranto docet, hanno perso credibilità.

Ne sapremo di più Sabato 23 marzo data fissata per la presentazione ufficiale del progetto.

Alcune anticipazioni in una nota giunta in redazione che pubblichiamo di seguito:

Sabato 23 Marzo alle ore 18:00 presso il caffè “Costantino” nel cuore del borgo umbertino di Taranto è indetta la conferenza stampa del Fronte civico di Taranto.

Nel contesto della conferenza stampa verrà presentata la colazione “ADESSO”, che riunirà le forze civiche presenti sul territorio.

Il fronte civico “ADESSO” , libero da qualsiasi legame o accordo con partiti politici nazionali, scevro da qualsiasi vincolo ideologico, politico e sociale, presenterà le diverse realtà confluite all’interno della coalizione.

Tutti cittadini e le associazioni che volessero farne parte, sono invitate ad unirsi alla causa, al fine di tracciare una linea di demarcazione con la vecchia politica partitocratica, che ha svilito Taranto, trasformando Palazzo di Città una “pochade”, dove l’equivoco regna sovrano e dove tutto è il contrario di tutto.

<<Partecipare all’attività politica significa “esserci”, l’unico modo che abbiamo per essere davvero liberi.

Nella nostra idea di città, la partecipazione attiva dei cittadini è un valore fondamentale per poter affermare il nostro sacrosanto diritto alla bellezza.

Il coinvolgimento di tutte le realtà civiche rappresenta l’unico modo per risolvere concretamente i problemi che affliggono il nostro territorio e poter così ridisegnare la Taranto del futuro.

Le criticità degli ultimi anni richiedono che vegano realizzati progetti atti a rivoluzionare l’impianto della macchina amministrativa rendendo più accessibili informazioni, tecnologie, risorse, spazi e competenze.



L’autonomia amministrativa delle “Tre Terre” di Talsano, Lama e San Vito, sarà la chiave di volta per trasformare radicalmente la “Città dei due mari” risalendo le classifiche nazionali che da troppi anni ci vedono sempre fanalino di coda.

Con l’Autonomia amministrativa delle “Tre Terre” avremo modo di rimodulare tutti gli indici di spesa, cercando di alleggerire il cuneo fiscale per cittadini e commercianti di tutto il territorio; il comune di Taranto, sgravato dall’onere di provvedere alle necessità di una parte vasta del territorio, potrà invece concentrarsi attivamente per risolvere le criticità nei quartieri periferici Salinella, Paolo VI, Tamburi e Lido Azzurro.



La colazione ADESSO ha obiettivi concreti che saranno oggetto di confronto con tutti i cittadini attraverso l’iniziativa del “COMITATO ITINERANTE”, che a partire dalla seconda settimana di Marzo toccherà le piazze e i mercati di tutta la città.

La mission della Coalizione “ADESSO” Taranto:

“ADESSO” FARE : la rigenerazione collaborativa della città e dei suoi spazi fisici possibile tramite politiche di “Amministrazione condivisa” per la cura dello spazio pubblico, per il recupero di luoghi abbandonati, per la realizzazione di orti urbani e spazi verdi, e per la cura della bellezza e della storia della città;

“ADESSO” VIVERE : nuove soluzioni per il benessere della comunità attraverso l’innovazione sociale; il nostro obiettivo sarà quello di trasformare i cittadini in attori di iniziative attraverso la collaborazione dando vita a nuove forme di welfare, mobilità, benessere fisico, servizi di quartiere e tutte le politiche volte a far star bene il cittadino nella comunità;

“ADESSO” CRESCERE: lo sviluppo economico urbano deve diventare terreno di collaborazione tra città e Comune, per sostenere i saperi artigianali, agricoli, tecnologici, la risorsa mare, la creatività, la cultura, la scuola e investire sugli strumenti e spazi comuni per favorire la nascita di nuove forme di lavoro e impresa.

“IL NOSTRO MOMENTO È —ADESSO—“