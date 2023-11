Giornata mondiale della prematurità 2023

Il 17 novembre Taranto si colora di viola , e il 26 a Leporano un momento di festa



Il 17 Novembre si celebra, oramai da 15 anni, la “Giornata Mondiale della Prematurità”, che ha

l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sulle nascite pretermine, cioè prima

della 37a settimana di gestazione.

La nostra Associazione “Delfini e Neonati”, dal 2014 grazie al compianto Dott. O. Forleo e tutt’oggi

con i genitori dei piccoli prematuri, cerca di mantenere il focus sempre su questo tema, che

colpisce spesso il nostro territorio, ma altrettanto resta in sordina se non lo si vive in prima

persona.



Ad oggi l’Associazione presenta diversi soci, ma il motore è un gruppo di genitori che hanno vissuto

sulla propria pelle la travolgente esperienza della prematurità.

E’ un momento a cui la nostra Associazione, facente parte del Coordinamento Nazionale delle

Associazioni per la Neonatologia Vivere ETS, che si avvale della collaborazione e il sostegno della

SIN (Società Italiana di Neonatologia), non vuole assolutamente rinunciare.

Il leitmotiv di quest’anno per questa Giornata, ma occorre che lo diventi sempre è “gesti semplici GRANDI RISULTATI: contatto immediato pelle a pelle per ogni neonato ovunque”.



Pertanto abbiamo pensato ad alcune azioni per sensibilizzare l’opinione pubblica.

In sintonia con la campagna di sensibilizzazione della SIN – Società Italiana di Neonatologia e Vivere

ETS Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia, abbiamo richiesto un

sostegno per i neonati prematuri illuminando di luce viola i monumenti emblema della città di

Taranto.:

Palazzo di città

Castello Aragonese

Il faro di San Vito

Ospedale SS. Annunziata

Ringraziamo dunque il Comune di Taranto, la Marina Militare, la Pro Loco di San Vito e la ASL di

Taranto per il patrocinio gratuito e morale.

E quest’anno, nel Ns. piccolo, lo facciamo volendo ricordare il Ns. caro fondatore, il compianto

Dott. O. Forleo, il medico Amico di tutti i bimbi di Taranto.

Nella stessa giornata del 17 Novembre, per divulgare ancora di più il messaggio di speranza per

tutte le famiglie che vivono la condizione della prematurità, l’emittente radiofonica locale Radio

Cittadella ci concederà la possibilità, anche quest’anno, di raccontare la Ns. Giornata della

Prematurità, le Ns. attività e i Ns. obiettivi, che sono sempre più ambiziosi, convogliando tutte le

Ns. risorse al miglioramento dell’assistenza per i bimbi e le loro famiglie.

Quest’anno, ma desideriamo che sia sempre così, il fil rouge di questa giornata sarà l’hashtag

#tutTINsieme, perché con l’unione di tutti si arriva verso obiettivi sempre più alti!

Ricordiamo che è sempre a disposizione nel reparto di TIN e Neonatologia, diretti dalla Dott.ssa

Lucrezia de Cosmo, una piccola biblioteca con alcuni libri di racconti sulla prematurità e fiabe, alla

quale potranno accedere gratuitamente i genitori e gli operatori.



Siamo felici di poter stare vicini ai genitori dei piccoli ricoverati in TIN, dedicando il Ns. supporto in

reparto il 17 Novembre stesso, ma anche nei giorni successivi, e donando loro un kit di “Benvenuto

al mondo”, grazie anche a partnership come il brand Primigi (sedi di Taranto e Martina Franca) che

ci ha donato delle splendide tutine. Ma continuiamo ad aiutare anche le famiglie bisognose e non,

anche dopo le dimissioni, perchè la vera lotta continua tornando a casa!



A conclusione, ci sarà un evento gratuito aperto a tutta la cittadinanza, il 26 Novembre presso il

Castello Muscettola di Leporano, dalle ore 10; un momento di festa per tutti, per celebrare la vita

dei combattenti nati prematuri! A presentare questo evento sarà la Ns. grande sostenitrice Marina

Luzzi, l’intrattenimento e animazione a cura di Wonderland eventi, con la collaborazione della

cantautrice tarantina Monica de Serio e la scuola di danza Juilliard Academy A.S.D., fotografa

Doriana Lo Scialpo del C.F. Il Castello, dimostrazione delle manovre di disostruzione pediatrica a

cura del centro di formazione Lifeline e massaggio neonatale di Lucia Boccuni, e tanto altro! E’

doveroso ringraziare per questo evento il Comune di Leporano per il patrocinio e i nostri sponsor:

Cooperativa Kratos, Francesco Andrea Falcone Consulting Firm, Parafarmacia Lamedifarma,

Primigi (sedi di Taranto e Martina Franca),Taras odv, libreria Ciurma, il negozio Balocchi, C.F. Il

Castello e Doriana Lo Scialpo, Studio Olistico Equilibrio e Armonia, Centro di Formazione Lifeline.

Siamo felici di poter celebrare la nostra festa in viola sia all’interno della Tin di Taranto sia sul

territorio con lo scopo di sensibilizzare la gente a questo tema così delicato quale “la Prematurità”.

Non ci rimane che ringraziare quanti hanno accolto il nostro appello e augurare a tutti una buona

ed emozionante settimana in viola!



Associazione “Delfini e Neonati – A. De Cataldo ETS”

