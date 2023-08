Italia Viva resta in minoranza ma voterà responsabilmente i provvedimenti utili ai tarantini

Ha raggiunto un punto fermo la querelle sviluppatasi negli ultimi mesi in relazione alla ipotesi di ingresso in maggioranza al comune del gruppo consigliare di Italia Viva (Casula, Patano, Stellato). In politica, si sa, i punti fermi sono comuqnue sempre soggetti a “movimenti”. Difficile pensare che tutto si cristallizzi fino alla fine del secondo mandato Melucci. Il sindaco, peraltro, ha più volte rimescolato nelle carte sin dal suo primo insediamento a Palazzo di Città. Al momento registriamo, dallo stesso gruppo consigliare di I.V. lo stato dell’arte ad oggi che vede il partito di Renzi restare all’opposizione, pur con la dichiarata disponibilità a votare quei provvedimenti ritenuti utili ai tarantini. Del resto è già accaduto in occasione per il bilancio.

La nota che pubblichiamo di seguito anticipa una prossima conferenza stampa che si terrà dopo ferragosto.

Comune, Italia viva: “Maggioranza attenta a posti e strapuntini. Noi responsabili verso la città”.

“La querelle “Italia Viva si, Italia Viva no” ha avuto finalmente una fine, decisamente lieta per noi”.

Lo dichiarano Carmen Casula, Michele Patano e Massimiliano Stellato, rispettivamente capogruppo e componenti del gruppo del partito di Matteo Renzi a Taranto.

“Dal documento prodotto dalla maggioranza, sostengono, in attesa di meglio chiarire la posizione del nostro partito in una conferenza stampa dopo ferragosto, emergono importanti spunti di riflessione.



Uno: la maggioranza si impegna a non far mai mancare la sua presenza in aula consiliare per l’approvazione dei provvedimenti.

Peccato, però, che senza il nostro voto sui punti di bilancio l’amministrazione sarebbe andata a casa.

Occhio, dunque, ai raffreddori e soprattutto ai periodici “mal di pancia” che potrebbero mettere continuamente in difficoltà il Sindaco, così “politicamente ricattabile”.

Lo verificheremo sul campo, in aula.



Due: nonostante lo sforzo profuso, non è passata la volontà di Melucci, e di alcuni consiglieri, di aprire le porte della maggioranza alla nostra forza politica che nulla aveva contestualmente preteso.

Maggioranza, quindi, divisa su una scelta politica di siffatta portata.



Tre: nel documento nemmeno una parola è stata spesa, dal Pd e dal M5s su cosa propongono per dare decoro alla città e risolvere la questione Amiu, senza vessare i cittadini con eventuali ulteriori aumenti della Tari.

Tante parole sprecate, invece, per discutere del nostro sostegno incondizionato a trovare soluzione ai tanti problemi della città.



Quattro: nel documento si parla di condivisione delle linee programmatiche che, qualche distratto dimentica o fa finta di non sapere, abbiamo già sottoscritto alla presenza del capo della coalizione e dell’amministrazione.



Cinque: le forze di maggioranza si rendono disponibili, decisione comunque apprezzabile, ad avviare un confronto costruttivo con le forze di minoranza come la nostra che, confermiamo, resterà tale.



Per puro senso di responsabilità, voteremo i provvedimenti che ci convinceranno e quelli utili ai tarantini.

Ma non rincorreremo chi antepone al primario interesse per la città, la conservazione di poltrone e le beghe di partito.

Piuttosto, dedicandoci ai fatti e non ai pregiudizi, ci faremo rincorrere”.

Taranto, 10 agosto 2023

Carmen Casula

Michele Patano

Massimiliano Stellato