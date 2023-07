Lavori pubblici, proseguono i cantieri del programma “Strada x strada”

Lavori in corso su via Scoglio del Tonno e su via Picardi, per la posa del nuovo asfalto, e in viale Europa a Talsano per la fresatura del vecchio.

Si tratta di interventi previsti dal programma “Strada x strada”, avviato nei mesi scorsi dall’amministrazione Melucci con un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro. In totale saranno riasfaltati ben 16 km di arterie cittadine, oltre gli interventi su molti marciapiedi, per un’estensione complessiva che sfiora i 16 ettari.

L’assessore alla Polizia Locale e Lavori Pubblici Cosimo Ciraci, che ha raccolto il testimone del suo predecessore Mattia Giorno, ha effettuato un sopralluogo nelle aree interessate.

«Proseguiamo in continuità, rispetto a quanto predisposto dal collega Giorno – ha spiegato Ciraci – con un investimento importante che, però, ci restituisce maggior decoro urbano e, soprattutto, maggiore sicurezza per gli utenti delle strade. Come previsto dal cronoprogramma, stiamo dando priorità alle arterie maggiormente dissestate, nel contempo ne stiamo individuando altre sulle quali prevediamo di intervenire».