Le notizie da Palazzo di Città del 7 agosto 2023

Emergenza mitilicoltura, bagni pubblici, lotta agli abusivi, “Mare oltre le barriere”

Emergenza mitilicoltura a causa del caldo, l’amministrazione Melucci chiede lo stato di calamità

Raccogliendo le sollecitazioni delle associazioni di categoria della mitilicoltura, l’amministrazione Melucci invierà domani formale richiesta alla Regione per proclamare lo stato di calamità del settore.

Le alte temperature di queste settimane, infatti, hanno fiaccato la produzione, mettendo a rischio anche le attività di raccolta future.

«Attraverso la condivisione e l’ascolto – le parole dell’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli – abbiamo trovato con i produttori la strada migliore per sostenerli in questo momento così complesso. Serviva un atto concreto, infatti, e dopo i passaggi con la commissione consiliare Ambiente presieduta da Paolo Castronovi, grazie all’impulso del sindaco Rinaldo Melucci, abbiamo avviato questo iter che, lo auspichiamo, darà le prime risposte concrete che il settore richiede, a sostegno di una produzione che impegna decine di realtà tarantine e che, soprattutto, ha un forte valore identitario. La mitilicoltura è una delle leve della diversificazione sulle quali stiamo investendo per offrire al territorio una prospettiva diversa, ci auguriamo che questa attenzione sia prioritaria anche per gli tutti i livelli istituzionali, a partire dal Governo».

Bagni pubblici, attivo il servizio di presidio e guardiania



A partire da oggi il Comune di Taranto attiverà il servizio di presidio e guardiania dei bagni pubblici autopulenti di recente installazione.

«È volontà dell’amministrazione Melucci – commenta l’assessore al Patrimonio Laura Di Santo – preservare il decoro delle strutture soprattutto nel periodo estivo, in cui il territorio è maggiormente interessato dalla presenza di turisti e dall’arrivo delle navi da crociera. Il servizio sarà garantito tutti i giorni in tutte le aree dove sono presenti i bagni pubblici autopulenti, fra cui piazza Castello, piazza Carbonelli e giardini Pandiani. Compito degli operatori incaricati, dotati di pettorina di riconoscimento, sarà quello di presidiare le strutture, verificare il corretto utilizzo delle attrezzature e segnalare prontamente eventuali danni o malfunzionamenti».

È capitato che i bagni siano andati in blocco a causa di un loro uso scorretto da parte dell’utenza: le strutture, infatti, consentono l’utilizzo a una persona per volta, se si dovesse entrare in due scattano i sistemi di sicurezza. La scelta di prevedere questo nuovo servizio di presidio, quindi, è stata dettata proprio dalla necessità di prevenire queste eventualità e il conseguente degrado dovuto all’indisponibilità dei bagni, garantendo il decoro del territorio.

Abusivi e rifiuti a “Lido Taranto”, intervento di Kyma Ambiente e Polizia Locale

A seguito delle numerose segnalazioni raccolte, Kyma Ambiente e Polizia Locale sono intervenute per ripristinare il decoro del tratto di spiaggia urbana noto con il nome di “Lido Taranto”.

Anche grazie all’ausilio di alcuni volontari, gli operatori della società partecipata hanno rimosso numerosi sacconi di rifiuti, restituendo vivibilità al litorale molto frequentato in queste settimane.

«Un lavoro di squadra davvero encomiabile – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – che ha visto anche gli agenti impegnati a ripristinare la legalità in questo tratto di costa, dove operava un chiosco abusivo per la vendita di bibite. L’attenzione è alta e non abbasseremo la guardia nei confronti di questi fenomeni».

“Mare oltre le barriere”, mercoledì l’inaugurazione del primo intervento progettuale

L’amministrazione Melucci ha avviato nei giorni scorsi il progetto di accessibilità alle spiagge pubbliche “Mare oltre le barriere”, finanziato con i fondi ex Ilva e frutto del lavoro sinergico tra gli assessorati ai Servizi Sociali e al Patrimonio, retti rispettivamente da Gabriella Ficocelli e Laura Di Santo.

Mercoledì 9 agosto alle 10:30, sulla spiaggia di viale del Tramonto, sarà inaugurato il primo intervento progettuale, cui si affiancheranno quelli previsti sulle spiagge di Lido Azzurro, Tramontone e dell’isola amministrativa (nei pressi del lido “La Spiaggetta”). Il progetto consiste nell’installazione di nuove passerelle d’accesso e di un servizio di accompagnamento dedicato ai diversamente abili, che sarà effettuato dalla cooperativa sociale “Giandro Assistance” individuata attraverso una procedura di evidenza pubblica.

«L’iniziativa scaturisce dalla proposta del consigliere comunale di maggioranza Goffredo Lo Muzio – ha spiegato l’assessore Ficocelli – e soprattutto dall’ottimo e sinergico lavoro di squadra tra gli assessorati ai Servizi Sociali e Patrimonio, per il quale sento di dover ringraziare la struttura commissariale di Ilva in amministrazione straordinaria, le consulenti, gli uffici delle direzioni Patrimonio e Servizi Sociali, nelle persone dei due dirigenti, Alessandro De Roma e Paolo Spano, e dei loro collaboratori Giuseppe Cervellera, Clorinda Garrafa, Laura Troiano, Monica Ricchiuti, Paola Angarone e Angelica Lazzaro, nonché la cooperativa sociale “Giandro Assistance” che ha collaborato fattivamente, in tempi brevissimi, per raggiungere il risultato atteso dalla nostra comunità. Inoltre tengo a sottolineare l’attenzione profusa della commissione consiliare Servizi Sociali che ha accolto il progetto sperimentale».

«L’accessibilità alle spiagge è un diritto universale – ha concluso l’assessore Di Santo – che l’amministrazione Melucci ha in animo di garantire attraverso questa iniziativa pilota, realizzata grazie alla sinergia messa in campo dagli uffici e dalle associazioni, e altre che la direzione Patrimonio sta predisponendo per migliorare la qualità della vita nei suoi aspetti quotidiani più semplici, ma complicati per molti a causa della presenza delle barriere architettoniche».