Moscati, Perrini (FdI): bene migliorare le sale operatorie, ma serve anche un parcheggio

“Il parcheggio dell’ospedale Moscati di Taranto è un’opera urgente e, ormai, indifferibile. Per la quale già a giugno 2021 chiesi, attraverso una apposita interrogazione, risposte alla Regione Puglia in merito alla realizzazione dei nuovi parcheggi. Ad oggi, tuttavia, continua a regnare il caos, persiste, infatti, una situazione di grande disagio, più volte segnalato, all’interno dell’area parcheggio dell’ospedale che, soprattutto in alcune fasce orarie, è interessata dalla circolazione di un gran numero di autoveicoli, determinando una condizione insostenibile per il personale ospedaliero pazienti e familiari che usufruiscono dello stesso.

“La difficoltà, se non l’impossibilità, di parcheggiare l’auto comporta notevoli disagi per medici ed operatori sanitari, con ricadute negative sui relativi servizi, in particolare al momento dei cambi turno. Il disagio riguarda anche gli stessi pazienti e i familiari che vanno in ospedale per effettuare visite e controlli. Tuttavia, nella parte retrostante il presidio ospedaliero c’è un terreno che potrebbe essere destinato a parcheggio per il personale dipendente della struttura. Ad oggi, però, permangono numerose criticità, nonostante la ASL di Taranto avesse in fase di redazione un progetto per la realizzazione di un parcheggio proprio nella zona retrostante l’ospedale, su un terreno di sua proprietà. Un’area che, tuttavia, è posta a vincolo paesaggistico per cui è stata chiesta al Comune di Statte la rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale al fine di poter eseguire gli interventi necessari alla realizzazione del parcheggio.

“A livello strutturale, invece, procedono speditamente i lavori di ampliamento delle sale operatorie: sono terminati i lavori di coibentazione ed efficientamento energetico. Lo spazio che stanno allestendo e ristrutturando sarà doppio e accogliente rispetto all’esistente. Un risultato, quello ottenuto, che io reputo importantissimo per alleviare le sofferenze dei malati.

“Ma se la situazione migliora all’interno poi all’esterno non può esserci il caos nel parcheggio, per questo ho chiesto al direttore generale dell’Asl di Taranto, Gregorio Colacicco, di effettuare un sopralluogo immediato per verificare la zona parcheggio in modo da poter adottare provvedimenti urgenti per regolare l’accesso ed il parcheggio nell’area ospedaliera al fine di ridurre le criticità segnalate.”