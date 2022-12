PD: documento del gruppo Verso la Costituente

riceviamo re pubblichiamo:

Condividiamo l’orientamento della lettera aperta del Sindaco Melucci, indirizzata

al/alla futuro/a segretario/a del PD concentrata sul focus del rinnovamento inevitabile,

perché riteniamo che il nuovo PD debba diventare un partito “aperto”, simbolo della

PARTECIPAZIONE, in cui i militanti non solo possano avere voce in capitolo ma

possano anche contribuire alle decisioni , con particolare attenzione alle giovani leve a

cui deve essere affidato il compito di portare nuova linfa al Partito e di contribuire a

delineare un’identità rinnovata e ritrovata. In questa fase congressuale, siamo

consapevoli dell’importanza di individuare il nuovo leader/segretario per dare un volto

nuovo a questa stagione politica, ma se partissimo solo da questo, senza confrontarci

prima su quale idea di partito abbiamo in mente, commetteremmo un grave errore. Il

problema dinanzi a noi è molto più grande e la storia recente ci dimostra che non

esistono uomini o donne della “provvidenza”, ma è necessario uno forzo più profondo.

È importante che tutti i protagonisti di questo processo dimostrino consapevolezza sulla

complessità della sfida.



E’ necessario ripartire valorizzando quella militanza politica che da anni si esprime,

combatte e crede; quella che garantisce supporto e generosa disponibilità alle ragioni

del partito e agli impegni programmatici, quella militanza che sfugge alle logiche

interne delle correnti. Riteniamo che sia importante dare spazio a forze emergenti ma

siamo anche consapevoli che non è un problema “anagrafico”, il cambiamento non si

ottiene cancellando il passato. Non abbiamo bisogno di una classe dirigente a tutti i

costi giovane né giovanile, abbiamo bisogno di una classe dirigente prima di tutto

credibile. Una classe dirigente che sia in grado di fare sintesi, di esercitare il senso

critico, per tornare a fare ed essere comunità.

Sulla base di questo, noi ci siamo!



Siamo partiti da un semplice documento, pubblicato alla stampa qualche settimana fa e

diffuso in tutta la provincia con un solo scopo: aggregare in funzione della fase

costituente e permettere a tutti di contribuire per arricchire questo percorso. Una vera

apertura, una vera costituente. Adesso siamo tanti, raccogliamo personalità diverse che

portano con sé la voglia e l’entusiasmo di cambiare le sorti del maggiore partito di

Centro Sinistra e dare una nuova casa ai tanti e alle tante che, con noi, vogliono

risollevare il nostro territorio.

Siamo il gruppo “verso la costituente PD” del territorio jonico. Ci presenteremo e

faremo un primo incontro di dibattito pubblico il 16 Dicembre alle 18:30 presso il

circolo ARCI “mercatonuovo” a Taranto in via Mercato Nuovo, 30.

Chi vuole partecipare a questo primo confronto o intraprendere questo percorso può

inviarci una mail al seguente indirizzo : versolacostituente.pd.ta@gmail.com