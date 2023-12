Pnrr, FdI: Martina Franca fanalino di coda

riceviamo e pubblichiamo:

Le recenti notizie di cronaca (fonte WITHUB-Quotidiano di Puglia) evidenziano come il Comune della provincia di Taranto che ha ricevuto più fondi PNRR, tolto il capoluogo, sia stato Massafra che ha sfruttato al massimo tutte le potenzialità di questo strumento economico in diversi campi, dalla “Coesione e Inclusione” alla “Digitalizzazione” e “Transizione Ecologica” …… siamo molto rammaricati che invece Martina Franca, con quasi il 50% in più della popolazione di Massafra abbia incassato l’83% in meno di risorse, con danni evidenti alla programmazione economica della nostra città.

Tutto questo non può passare inosservato perché alla guida della nostra Amministrazione ci sono le stesse persone ormai da decenni, quindi la responsabilità di questo pessimo risultato oggi ha nome e cognome!

Ci hanno riempito le orecchie e i quotidiani dai banchi della Maggioranza che una “Buona Amministrazione” è quella che riesce a intercettare i fondi da mettere a terra nei piani di sviluppo per il territorio, mostrando letteralmente le “briciole” e vendendole in campagna elettorale per enormi risultati… ma adesso il “re è nudo” e lo vedono tutti perché, come noi di Fratelli d’Italia abbiamo sempre sostenuto, l’incapacità dell’Attuale Amministrazione, come della precedente, ha relegato Martina Franca al fanalino di coda non solo della Valle d’Itria, ma anche di tutta la provincia di Taranto.

Realtà Amministrative di colori assolutamente trasversali come Massafra, Castellaneta, Grottaglie, Manduria e Sava hanno saputo distinguere tra bieco interesse politico e amor per la propria comunità, mettendo in campo strategie e competenze che hanno restituito ingenti capitali che trasformeranno il volto dei queste cittadine ponendole in posizione di assoluto vantaggio nella sana competizione del progresso e dello sviluppo.

Le ultime Amministrazioni Comunali di Martina Franca invece preda in una retrograda cecità politica-ideologia hanno saputo perdere il treno economico più importante degli ultimi 50 anni, dichiarando così la totale incompetenza gestionale e condannando i Martinesi a un percorso sempre in salita rispetto alle dinamiche di competizione con le altre realtà locali.

Ci auguriamo che abbiano almeno l’onestà intellettuale di non arrampicarsi sugli specchi dell’ipocrisia, che nulla potrebbero dinanzi a numeri e dati di assoluta obiettività.

Martina Franca 10 Dicembre 2023

Il Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia