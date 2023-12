Portuali, Maiorano (FdI): “C’è la proroga per i 330 lavoratori ex Tct”

L’annuncio del deputato ionico dopo il via libera del Consiglio dei ministri

“La proroga per altri cinque mesi all’erogazione dell’indennità di mancato avviamento, la cassa integrazione per i circa 330 operatori del porto di Taranto, lavoratori ex Tct, rappresenta la volontà del Governo Meloni di affrontare la vicenda con serietà, evitando di lasciare centinaia di famiglie prive di ogni forma di reddito. Nonostante le numerose difficoltà siamo riusciti all’interno del Milleproroghe a trovare la copertura finanziaria dell’Agenzia del lavoro portuale, in scadenza alla fine del mese, per garantire la salvaguardia occupazionale e salariale per i lavoratori portuali.

Di questo risultato, seppur non del tutto risolutivo, devo necessariamente ringraziare il nostro capogruppo Tommaso Foti al quale avevo personalmente chiesto di intercedere con il Governo per l’ottenimento della proroga. Il nostro impegno, nell’ottica di una concreta valorizzazione del porto ionico, sarà massimo per cercare di trovare un rimedio definitivo a questa vertenza occupazionale che, da troppo tempo, attanaglia il nostro territorio. Per questo motivo presenterò un emendamento in fase di conversione del decreto per il raggiungimento di una risoluzione definitiva”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

Roma, 29 dicembre 2023