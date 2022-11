Tornato in piazza il camper della Polizia di Stato

Repubblica Dominicana. 25 novembre 1960. La jeep su cui viaggiano Minerva, Patria e Maria Teresa con l’inganno di poter rivedere i propri mariti, prigionieri politici, subisce un’imboscata da parte dei servizi segreti del regime di Rafael Leonidas Trujillo. Le donne vengono malmenate, violentate, strangolate e gettate in un fosso, nel tentativo di far sembrare la loro morte un incidente. È anche in ricordo di quel triplice femminicidio che il 25 novembre di ogni anno è dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne (da collettiva.it).

Da questo tragico evento nasce la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne; una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Si intende per violenza contro le donne “qualsiasi atto di violenza di genere che si traduca o possa provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvengano nella vita pubblica che in quella privata”.

In Italia nei primi 11 mesi del 2022 si sono registrati ben 104 femminicidi. In gran parte avvengono in ambito familiare.

Prevenire, Proteggere, Certezza della pena, sono i tre pilastri su cui va sorretta l’azione per ridurre il fenomeno secondo la prima ministra Giorgia Meloni.

In tema di prevenzione e protezione in primo piano le Forze dell’Ordine.

Come avviene ormai da qualche anno la Polizia di Stato è presente in molte piazze con il Camper “Questo non è amore” per svolgere attività informativa e formativa. Ma tutto l’anno, come ha ricordato il Questore Massimo Gambino svolge attività di prevenzione e protezione. In Questura ci sono uffici per l’ascolto protetto delle donne. Ci sono professionisti che aiutano le donne anche in assenza di una denuncia penale.

In piazza questa mattina anche il Prefetto dott. Demetrio Martino.

Nelle riprese di Gianfranco Maffuci le dichiarazioni raccolte:

foto e video Gianfranco Maffucci